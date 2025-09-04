Samsung Galaxy S25 FE, oficial: diseño renovado, cámaras mejoradas, mucha IA y 7 años de actualizaciones

Después de meses de rumores y filtraciones, finalmente hoy ha sido el día elegido por Samsung para presentar en sociedad al último integrante de la familia Galaxy S25, un Galaxy S25 FE que destaca por contar con un diseño refinado, un sistema fotográfico de gama alta, con las funcionalidades de IA más recientes de Galaxy AI y con 7 años de soporte.

Samsung Galaxy S25 FE: toda la información

Lo primero que nos llama la atención del nuevo Samsung Galaxy S25 FE es que apuesta por un diseño más moderno y elegante que el de su antecesor, con un cuerpo de aluminio mejorado que tiene un peso de 190 gramos y un grosor de tan solo 7,4 milímetros.

Además, el nuevo gama alta barato de Samsung está disponible en cuatro tonalidades diferentes: azul marino, azul glacial, negro intenso y blanco y cuenta con la certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, lo que quiere decir que vas a poder mojarlo sin miedo a que se dañen sus componentes internos.

El Samsung Galaxy S25 FE en sus tonalidades Azul Glacial (izquierda) y Blanco (derecha) Christian Collado Difoosion

Si nos centramos en sus prestaciones, uno de los elementos clave del nuevo Samsung Galaxy S25 FE es su gran pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con una resolución Full HD+ y una tasa de refresco variable de 120 hercios. Asimismo, este panel cuenta con la tecnología Vision Booster, la cual mejora la visibilidad y el contraste de la pantalla, especialmente bajo la luz solar directa y está protegido con un cristal Corning Gorilla Glass Victus.

Bajo el capó del Galaxy S25 FE encontramos un procesador Samsung Exynos 2400, un procesador fabricado en cuatro nanómetros que ya vimos en el Galaxy S24 FE y que está respaldado por una cámara de vapor interior que es un 10% más grande que la del modelo anterior y que ofrece una mejor disipación térmica que controla la temperatura en sesiones de juego intensas.

A nivel de memoria, el Samsung Galaxy S25 FE cuenta con una memoria RAM de 8 GB y con tres versiones de almacenamiento interno de 128 GB, 256 GB y 512 GB respectivamente.

Tampoco se queda corto en autonomía el nuevo smartphone "Fan Edition" de la firma coreana, ya que monta una gran batería de 4.900 mAh con carga rápida de 45 W (gracias a la cual podrás cargarlo al 65 % en apenas 30 minutos) y carga inalámbrica de 15 W.

Sin lugar a dudas, uno de los grandes puntos fuertes del Galaxy S25 FE es su apartado fotográfico, en el cual el gran protagonista es un triple módulo de cámaras traseras que está compuesto por un sensor principal de 50 megapíxeles con una apertura focal f/1.8, un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles con una apertura focal f/2.2 y un ángulo de visión de 123º y un sensor teleobjetivo de 8 megapíxeles con una apertura focal f/2.4, un ángulo de visión de 32º y un zoom óptico de 3 aumentos.

El sistema fotográfico del Galaxy S25 FE se completa con una cámara delantera de 12 megapíxeles con una apertura focal f/2.2 y un ángulo de visión de 80º.

En lo que respecta al software, el Samsung Galaxy S25 FE llega con Android 16 coriendo bajo One UI 8, una capa de personalización renovada que incluye la última versión de Galaxy AI, el conjunto de funciones de IA de la marca.

Así luce la pantalla de 6,7 pulgadas del Samsung Galaxy S25 FE Christian Collado Difoosion

En concreto, este terminal dispone de 'Circle to Search', una función de Google que te permite buscar información de algo rodeándolo con un círculo, traducir páginas web e identificar canciones, de 'Gemini Live', el chatbot conversacional de IA de la gran G que te permite realizar consultas acerca de lo que estás viendo y otras funcionalidades nativas de Samsung como 'Now Brief', un widget que te ofrece información acerca del tráfico, los recordatorios, los eventos del calendario y resúmenes de fitness o 'Now Bar', una barra disponible en la pantalla de bloqueo que te muestra actualizaciones relevantes y notificaciones en directo, música, modos y rutinas, entre otras opciones.

Asimismo, el nuevo Galaxy S25 FE te ofrece una experiencia fotográfica premium gracias a la conocida función Nightography de los Galaxy, un **modo de bajo ruido que aumenta la calidad de las fotos nocturnas, al modo 'Super HDR en vídeo' que muestra colores y contrastes realistas en cada fotograma y a un Asistente fotográfico potenciado con IA que incluye algunas funcionalidades tan útiles como estas:

Edición generativa de imágenes : detecta automáticamente a las personas que pasan por el fondo de las fotos y recomienda de forma proactiva qué eliminar, lo que evita tener que realizar selecciones y ediciones manuales

Estudio de retratos : una función que te permite crear avatares personalizados con expresiones faciales más realistas

Cámara lenta instantánea : esta característica transforma cualquier clip en cámara lenta con un solo toque para que puedas revivir tus momentos favoritos en vídeo de una forma mucho más inmersiva

Borrador de audio: limpia el ruido de los vídeos aislando elementos de audio específicos, como voces, música, viento, sonidos ambientales, ruido de multitudes e interferencias de fondo

Finalmente, debes saber que, igual que el resto de los integrantes de la serie Galaxy S25, el nuevo Galaxy S25 FE también recibirá actualizaciones de sistema operativo Android y de seguridad durante los próximos 7 años.

Samsung Galaxy S25 FE: disponibilidad y precios

El nuevo Samsung Galaxy S25 FE ya está disponible para su compra tanto a través de la tienda oficial del fabricante como a través de los distribuidores habituales en tres configuraciones de memoria y en cuatro colores diferentes: azul marino, azul glacial, negro intenso y blanco con los siguientes precios oficiales:

Samsung Galaxy S25 FE 8+128 GB: 759 euros

Samsung Galaxy S25 FE 8+256 GB: 819 euros

Samsung Galaxy S25 FE 8+512 GB: 939 euros

Además, al adquirir cualquiera de los tres modelos del Galaxy S25 FE también conseguirás 6 meses gratis del plan Google AI Pro que te da acceso total a las funciones de Gemini, Flow, NotebookLM y mucho más.