El Samsung Galaxy S26 Ultra contará con la misma velocidad de carga que su antecesor

Una vez que ya ha presentado oficialmente tanto su nuevo gama alta asequible, el nuevo Samsung Galaxy S25 FE, como su nueva generación de tablets premium, las Samsung Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra, ahora el gigante surcoreano centra sus esfuerzos en preparar el lanzamiento de su nueva familia de flaghips no plegables, los Galaxy S26.

A lo largo de este último mes no nos han parado de llegar rumores acerca del terminal más avanzado de esta nueva serie, un Samsung Galaxy S26 Ultra del cual ya sabemos que apostará por una cámara principal de 200 megapíxeles que contará con una apertura más amplia que la del modelo actual.

Asimismo, también se había filtrado que el Galaxy S26 Ultra mejoraría la velocidad de carga, pero una reciente filtración acaba de confirmar que no será así y que el nuevo buque insignia de Samsung tendrá la misma carga rápida que el Galaxy S25 Ultra.

El Samsung Galaxy S26 Ultra tendrá una carga rápida de 45 W

Hace unas semanas te desvelamos que el popular leaker Yılmaz había publicado un post en X asegurando que el nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra estaría equipado con una batería de 5.000 mAh con un sistema de carga rápida de 60 W frente a los 45 W del actual Galaxy S25 Ultra.

Pues bien, una reciente filtración acaba de desmentir dicho rumor, ya que, como podemos leer en el medio especializado SamMobile, el Centro de Certificación de Calidad de China ha emitido una certificación de la variante china del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra cuyo número de modelo es SM-S9480.

En dicha certificación, el Galaxy S26 Ultra ha sido catalogado con el mismo soporte de carga de 10 V/4,5 A o 15 V/3 A que el Galaxy S25 Ultra, lo que quiere decir que el nuevo flagship de la marca seguirá contando con la misma carga rápida de 45 W que su predecesor.

Todavía no se han desvelado demasiados detalles acerca del resto de especificaciones del nuevo Galaxy S26 Ultra, pero lo que sí se han filtrado son algunos datos de su apartado fotográfico. Así, según estos rumores, el nuevo flagship de la firma coreana contará con una cámara principal de 200 megapíxeles con apertura variable y con una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles con un zoom óptico de 3 aumentos.