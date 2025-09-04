Las Samsung Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra son oficiales: todos los detalles de las nuevas tablets premium de la marca surcoreana

Además de presentar al último integrante de la familia Galaxy S25, el Samsung Galaxy S25 FE, el gigante coreano también ha aprovechado la ocasión para lanzar al mercado su nueva generación de tablets de gama alta, la cual está compuesta por dos dispositivos: las Samsung Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra.

A continuación te contamos todo lo que debes saber de las dos nuevas tabletas de Samsung, unas Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra que destacan por contar con un diseño fino y ligero, con una multitarea más inteligente con Samsung DeX y con una gran variedad de funciones de IA gracias a Galaxy AI.

Samsung Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra: características y especificaciones

Las dos nuevas tablets de gama alta de Samsung cuentan con un diseño moderno y ligero que les da un aspecto realmente premium. Así, la nueva Galaxy Tab S11 tiene unas dimensiones de 165,3 x 253,8 x 5,5 milímetros, mientras que el modelo "Ultra" dispone de unas dimensiones de 208,5 x 326,3 x 5,1 milímetros, algo que la convierte en la tableta más delgada de la marca hasta la fecha.

En lo que respecta al peso, el de la Galaxy Tab S11 oscila entre los 469 gramos de la versión Wi-Fi y los 471 gramos de la variante 5G, mientras que la variante Wi-Fi de la Galaxy Tab S11 Ultra pesa 692 gramos y el modelo con 5G aumenta su peso hasta los 695 gramos.

Uno de los puntos fuertes de las nuevas Galaxy Tab S11 es su pantalla, ya que el modelo base equipa un panel Dynamic AMOLED 2X de 11 pulgadas con una resolución de 2560 x 1600 píxeles, una tasa de refresco de 120 hercios y un brillo máximo HBM de 1000 nits y Pico de 1.600 nits.

Así lucen las pantallas de las nuevas Samsung Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra Christian Collado Difoosion

Por su parte, la pantalla de la Galaxy Tab S11 Ultra crece hasta las 14,6 pulgadas y monta un panel Dynamic AMOLED 2X con una resolución de 2960 x 1848 píxeles, una tasa de refresco de 120 hercios, los mismos niveles de brillo que el modelo estándar y una tecnología antirreflejos similar a la de la pantalla del Galaxy S25 Ultra.

Asimismo, el motor elegido para mover las Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra es el MediaTek Dimensity 9400+, un procesador fabricado en 3 nanómetros que ofrece un procesamiento más rápido, una multitarea más fluida y unas funciones de IA más receptivas.

Este chipset está acompañado de varias configuraciones de memoria que varián de un modelo al otro. Así, la Galaxy Tab S11 cuenta con 12 GB de RAM y con tres versiones de almacenamiento interno de 128 GB, 256 GB y 512 GB (todas ampliables con tarjetas microSD de hasta 2 TB), mientras que la Galaxy Tab S11 Ultra dispone de dos variantes de memoria RAM de 12 y 16 GB y de tres opciones de memoria interna de 256 GB, 512 GB y 1 TB (también ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 2 TB).

También destacan estas dos nuevas tablets de Samung por su autonomía, ya que el modelo base monta una gran batería de 8.400 mAh con carga rápida de 45 W y la variante "Ultra" equipa una enorme batería de 11.600 mAh con los mismos 45 W de carga rápida.

Si hablamos de su apartado fotográfico, la diferencia principal entre ambas tablets es que la Galaxy Tab S11 apuesta por una cámara trasera y la Galaxy Tab S11 Ultra dispone de una cámara más. En concreto, la Galaxy Tab S11 cuenta con un único sensor de 13 megapíxeles, mientras que la Galaxy Tab S11 Ultra cuenta con la misma cámara principal y con una segunda cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles.

La Samsung Galaxy Tab S11 Ultra con la funda teclado y el S-Pen Christian Collado Difoosion

En ambos casos, el sistema fotográfico se completa con un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles para la cámara delantera.

A nivel de software, ambas tablets llegan con Android 16 corriendo bajo One UI 8, una capa de personalización que incluye todas las funciones de Galaxy AI, entre las cuales debemos destacar 'Circle to Search', 'Gemini Live', 'Asistente de escritura' y 'Asistente de dibujo'.

Además, en las nuevas Galaxy Tab S11 debuta un modo Samsung DeX mejorado que te va a permitir maximizar tu productividad, ya que podrás realizar múltiples tareas en diferentes aplicaciones, tomar notas durante las reuniones o simplemente esbozar ideas. Asimismo, este nuevo Samsung DeX cuenta con un modo ampliado que transforma la Galaxy Tab S11 y un monitor externo en una auténtica segunda pantalla, te permite arrastras y soltar aplicaciones entre pantallas y te da la opción de crear hasta cuatro espacios de trabajo independientes y personalizados para diferentes necesidades.

En cuanto al resto de prestaciones comunes de las Galaxy Tab S11 debes saber que cuentan con resistencia al agua y al polvo IP69, con conectividad Wi-Fi y 5G, con cuatro altavoces estéreo, con compatibildad con el S-Pen de Samsung, con soporte para dual SIM (1 física + 1 eSIM) y con un lector de huellas bajo la pantalla.

Samsung Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra: disponibilidad y precios

Las nuevas Samsung Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra ya están disponibles para su compra tanto a través de la web oficial de la marca como a través de los distribuidores autorizados en dos colores: gris y gris claro y en 6 configuraciones de memoria y conectividad diferentes para cada una de ellas.

Los precios oficiales de todas las variantes de las Samsung Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra son los siguientes: