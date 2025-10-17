Samsung habría cancelado uno de sus móviles más esperados de 2026

El pasado mes de mayo, Samsung lanzó en España su primer smartphone ultradelgado, un Galaxy S25 Edge que traía de vuelta a la mítica serie "Edge" y que parecía marcar una nueva tendencia en el mercado, tal como demostró su gran rival Apple al presentar, hace apenas un mes, el iPhone Air.

Pues bien, aunque todo parecía indicar que el Samsung Galaxy S25 Edge sería el primero de una nueva generación de terminales, parece que esto no será así, ya que una reciente filtración revela que la compañía de Suwon habría decidido cancelar el futuro Galaxy S26 Edge.

Samsung recoge cable y no lanzará al mercado el Galaxy S26 Edge

Ayer mismo, el conocido filtrador Jukan (@Jukanlosreve) publicó un post en X en el que se hace eco de un informe del medio coreano NewsPim que asegura que Samsung notificó recientemente a sus empleados la descontinuación de la serie "Edge" y les comunicó que el esperado Galaxy S26 Edge no llegará al mercado.

Samsung habría decidido "matar" esta nueva serie tan solo 5 meses después del lanzamiento de su primer terminal ultradelgado y ultraligero, el Samsung Galaxy S25 Edge, debido a que las ventas del mismo no han cumplido las expectativas de la marca surcoreana.

De hecho, mientras que los otros tres integrantes de la familia Galaxy S25 tuvieron unas buenas cifras de ventas a nivel mundial, enviándose 8,28 millones del Galaxy S25, 5,05 millones del Galaxy S25+ y 12,18 millones de unidades del Galaxy S25 Ultra, por contra el Galaxy S25 Edge tan solo vendió 1,31 millones de unidades, una cifra significativamente inferior a la del modelo "Plus", al cual teóricamente iba a sustituir en la serie Galaxy S26.

Asimismo, este informe revela que el Samsung Galaxy S25 Edge dejará de fabricarse una vez que se agoten todas las unidades en stock y que la posibilidad de que la línea "Edge" regrese es bastante remota, tal como ha notificado Samsung a sus empleados. Sin embargo, este informe también menciona que, como el desarrollo del Galaxy S26 Edge ya se ha completado, Samsung podría lanzarlo por separado en el futuro.

Por lo tanto, si esta filtración es correcta, algo que parece plausible porque ha sido corroborada por otros reputados leakers como Ice Universe y OnLeaks, la nueva familia Galaxy S26 volverá a estar formada por tres modelos: el Galaxy S26 (probablemente rebautizado como Galaxy S26 Pro), el Galaxy S26 Plus y el Galaxy S26 Ultra.