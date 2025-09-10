Samsung planea lanzar dos variantes del futuro Galaxy Z Fold8, según una filtración

Aunque los nuevos Samsung Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE llevan en el mercado tan solo un par de meses, ya nos empiezan a llegar los primeros rumores acerca de sus sucesores, unos Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 que podrían llegan en cuatro versiones, dos para cada modelo.

Así, según una reciente filtración, Samsung está planeando lanzar dos variantes del nuevo Galaxy Z Fold8 que se diferenciarán principalmente en la relación de aspecto de la pantalla plegable interna.

Samsung prepara un segundo Galaxy Z Fold8 con la pantalla plegable más ancha

Sin lugar a dudas, el Samsung Galazy Z Fold7 ha sido un gran éxito, ya que a los usuarios les encanta su diseño ultradelgado y ultraligero porque se siente en mano como un smartphone no plegable.

Pero el gigante surcoreano es consciente de que, a pesar de las buenas cifras de ventas del Galaxy Z Fold7, no se puede dormir en los laureles y por eso, tal como nos adelanta un informe del medio coreano ET News, la compañía de Suwon ya estaría trabajando para lanzar en 2026 dos variantes del futuro Samsung Galaxy Z Fold8.

En concreto, según esta filtración, Samsung está desarrollando un Galaxy Z Fold8 con una pantalla plegable interna con una relación de aspecto de 10:9 como el actual Galaxy Z Fold7 y una segunda variante de su plegable "tipo libro" que apuesta por una pantalla plegable más ancha, con una relación de aspecto de 18:18 (también conocida como 1:1 o 9:9).

Asimismo, este medio también revela que Samsung ha compartido sus planes de desarrollo con algunos proveedores de componentes, algo que deja al descubierto que la firma coreana seguirá su calendario habitual y presentará su octava generación de móviles plegables en la segunda mitad del año que viene, un semestre en el cual también debería aterrizar en el mercado el primer smartphone plegable de Apple.

Esto no quiere decir que Samsung haya abandonado la idea de lanzar su primer plegable con triple pantalla, ya que el llamado "Galaxy Tri Fold" debería ser lanzado oficialmente a finales de este mismo año y, por lo que sabemos, contará con un diseño delgado y liviano, con una pantalla externa de 6,5 pulgadas y una pantalla interna plegable de 10 pulgadas, un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite con hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno y con un triple módulo de cámaras traseras.