¿Samsung rompe con Snapdragon?: el Galaxy S26 Ultra podría volver a montar un chipset Exynos

Cada vez va quedando menos tiempo para que Samsung presente en sociedad su nueva familia de flagships premium, la cual estará formada por los Galaxy S26, Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge y Galaxy S26 UItra.

Durante estas últimas semanas no han ido llegando varios rumores acerca del Samsung Galaxy S26 UItra que aseguran que el nuevo buque insignia de la marca surcoreana seguirá contando con una carga "rápida" de 45 W y que montará una cámara principal de 200 MP con una apertura más amplia que la de su predecesor.

Pues bien, ahora una nueva filtración ha desvelado que Samsung podría abandonar los Qualcomm Snapdragon para volver a apostar por un procesador "marca de la casa", un Samsung Exynos, en el futuro Galaxy S26 Ultra.

El Samsung Galaxy S26 Ultra podría montar el nuevo Exynos 2600

Como podemos leer en el medio especializado SamMobile, recientemente el medio coreano The Korea Held' ha publicado un informe que revela que Samsung va a empezar a producir en masa el nuevo Exynos 2600 este mismo mes y que este procesador se utilizará en varios terminales de la nueva serie Galaxy S26.

Inicialmente, se había rumoreado que este nuevo procesador Exynos 2600 se montaría en los Galaxy S26 Pro y Galaxy S26 Ultra, pero esta nueva filtración del analista de Daishin Securities, Park Kang-ho, asegura que también será el chipset del Galaxy S26 UItra.

Por lo que sabemos hasta el momento, el Exynos 2600 será el primer procesador para móviles que se fabricará con un proceso de tan solo 2 nanómetros, adelantándose así a MediaTek que lanzará su primer chipstet de 2 nanómetros fabricado por TSMC a finales del año que viene.

Si se cumple esta filtración, será la primera vez en cuatro años que un smartphone de la serie Galaxy S Ultra utilice un chip Exynos, ya que el último en hacerlo fue el Samsung Galaxy S22 Ultra.