Ni Samsung ni Xiaomi: esta ha sido la primera marca en actualizar sus móviles a Android 16

Sony ha tomado la delantera en la implementación de Android 16, superando a competidores como OnePlus y Xiaomi al iniciar el despliegue estable de su nueva versión del sistema operativo. El dispositivo agraciado con esta primicia es el Sony Xperia 1 VII, que fue lanzado el año anterior con Android 15, un movimiento que coloca a la firma japonesa en una posición de vanguardia tecnológica.

Pese a que firmas como Samsung han comenzado a desplegar One IU 8 con Android 16 para terminales como el Samsung Galaxy S25 Edge hoy mismo, esto supone ir por detrás del paso de Sony, si bien la posición de la multinacional nipona como estandarte del despliegue de la última versión del sistema operativo de Google no comporta cambios notables en su dispositivo.

Mejoras discretas y enfoque en la seguridad

La actualización para el Xperia 1 VII llega con la versión de firmware 71.1.A.2.68 y ocupa un espacio de aproximadamente 1,13 GB. Esta representa la primera de las cuatro grandes actualizaciones que Sony ha garantizado para este modelo de gama alta. Los usuarios del terminal pueden acceder a ella de manera sencilla a través de la ruta Ajustes > Sistema > Avanzado y pulsar en "Actualización de software" para instalar la última versión.

No obstante, este hito de Sony no se traduce en cambios sustanciales a nivel de interfaz. La compañía ha introducido únicamente modificaciones marginales en la experiencia de usuario, optando por no incorporar algunas de las novedades más importantes que Google presentó con Android 16, como las "Actualizaciones en Vivo" o el nuevo diseño "Material 3 Expressive".

En este sentido, la actualización para el Sony Xperia 1 VII carece de un registro de cambios oficial, y un aspecto notable es que el nivel del parche de seguridad de Android se mantiene en agosto de 2025, según apuntan desde Gizmochina. Esto implica que, incluso después de instalar la nueva versión, el dispositivo apenas presentará diferencias en su funcionamiento cotidiano, salvo una renovada aplicación de Ajustes.

Además, esta actualización sí incorpora una serie de mejoras de seguridad destinadas a proteger los terminales de Sony de amenazas persistentes y variadas. La nueva "Protección Avanzada" de Google garantiza que los usuarios estén a salvo de malware y bloquea de forma proactiva aplicaciones o sitios web que no se consideran seguros. También se ha integrado una agrupación inteligente de notificaciones para una mejor gestión y un soporte mejorado para audífonos.

Por último, Sony tiene pendientes de actualizar a Android 16 solo tres modelos más de su catálogo: el Xperia 10 VII, el Xperia 1 VI y el Xperia 10 VI. Se espera que la compañía complete este despliegue de forma ágil en el resto de sus dispositivos compatibles, dada la limitada lista de dispositivos restantes que aún aguardan esta versión del sistema operativo.