Samuel L. Jackson es la sorpresa del primer tráiler de 'Tulsa King' y su temporada 3, ya con fecha

No pensábamos que Dwight, alias "El general", nos fuera a caer tan en gracia, pero Sylvester Stallone ha logrado imbuirle de un aura especial la cual ha hecho que, pese a sus cuestionables métodos y sus numerosos defectos, queramos saber más de él y que le vayan bien las cosas.

Hasta la fecha, no obstante, no ha sido así del todo, pues Tulsa King va, grosso modo, de verle aguantar los golpes, aunque tiene sus triunfos, y la tercera temporada no parece que vaya a ir por otro camino, e incluso tendremos que sumarle un nuevo competidor: nada menos que Samuel L. Jackson.

El también actor de Pulp Fiction, Jurassic Park, Los Vengadores y muchas otras da vida ahora a Russell Lee Washington Jr., un viejo conocido de Dwight que hace su primera aparición en el tráiler oficial lanzado por Paramount+. Su presencia no será anecdótica: además de enfrentarse a Stallone en esta nueva tanda de episodios, Jackson encabezará un spin-offya confirmado de la serie, NOLA King, ambientado en Nueva Orleans.

Sinopsis y fecha de estreno

La sinopsis oficial de la temporada anticipa que "a medida que el imperio de Dwight (Stallone) se expande, también lo hacen sus enemigos y los riesgos para su equipo. Ahora se enfrenta a sus adversarios más peligrosos en Tulsa: los Dunmire, una poderosa familia de la vieja aristocracia que no juega con las reglas de antaño, obligando a Dwight a luchar por todo lo que ha construido y a proteger a los suyos".

El avance no solo muestra a Stallone lidiando con las nuevas amenazas, sino también el regreso de viejas cuentas pendientes. Entre ellas, el agente del FBI Musso (Kevin Pollak), decidido a presionarle para convertirle en informante, y personajes ya conocidos como Bill (Frank Grillo) o Cal Thresher (Neal McDonough), que siguen en el tablero tras los sucesos de la segunda temporada.

La tercera temporada se estrenará el 21 de septiembre en Paramount+ en Estados Unidos, llegando a nuestro país solo un poco más tarde, el 25 del mismo mes, con nuevos episodios cada semana hasta completar los 10.