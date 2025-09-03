Ni 'Scream' ni 'Saw': el thriller alemán que convierte una llamada en tu peor pesadilla ya está en Prime Video

Las llamadas telefónicas más inquietantes del cine siempre nos llevan a Scream, pero ahora es un thriller psicológico el que juega con ese mismo miedo cotidiano. Se trata de lo nuevo del alemán Adolfo J. Kolmerer, un director que ya había llamado la atención con la irreverente Snowflake, y que ahora se atreve a adaptar una de las novelas más turbias de Sebastian Fitzek. ¿La idea? Resulta tan sencilla como retorcida: un ultimátum imposible en plena víspera de Navidad.

Su recepción ha sido bastante dispar, pero lo cierto es que, si no esperas demasiado de ella, te sorprenderá para bien. Buena parte de ese mérito se lo lleva Luise Heyer, a quien quizá recuerdes como Doris Tiedemann de Dark, la que -bajo mi humilde opinión- es una de las mejores series que ha dado Netflix. Y hay un detalle curioso: su título internacional y el original alemán (Der Heimweg, traducido como El camino a casa), ya dice mucho: en realidad la película no va tanto de un asesino con una pauta marcada, sino de cómo una llamada rutinaria puede dar un giro brutal a la vida de cualquiera.

Un juego macabro entre un operador telefónico y una mujer al límite

La historia arranca con Jules (Sabin Tambrea), un operador nocturno de una línea telefónica de "acompañamiento" creada para mujeres que se sienten inseguras al volver solas a casa. La noche transcurre con normalidad, a pesar de que escucha pequeños ruidos por su casa y no logra descubrir la procedencia, pero lo que parecía una guardia rutinaria cambia de golpe cuando al otro lado del teléfono escucha a una joven aterrorizada. Ella es Klara (Luise Heyer), esposa y madre de una hija, y asegura haber recibido la llamada de un desconocido que se hace llamar "el Asesino del Calendario".

En un principio, la amenaza resulta tan brutal como incomprensible: antes de la medianoche debe matar a su marido Martin (Friedrich Mücke) o, de lo contrario, será ella la próxima víctima. A partir de ese instante, Jules se convierte en la única esperanza de Klara para sobrevivir a una noche que avanza como una especie de cuenta atrás implacable. Mientras él trata de mantener la calma y guiarla a distancia por un laberinto de dudas, secretos y amenazas invisibles, ambos se ven atrapados en una trama que combina suspense, dilemas morales y un trasfondo social donde se tratan temas de violencia doméstica, el miedo cotidiano y la soledad en las grandes ciudades.

Amantes de la tensión psicológica, aquí tenéis vuestra próxima víctima: 'Calendario mortal', una película que además es perfecta para ver en cualquier rato libre, porque solo dura 1 hora y 34 minutos. La única condición para acceder a ella es que cuentes con una suscripción al catálogo de Prime Video, la plataforma de Amazon.