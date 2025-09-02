'Scrubs' vuelve a ser un cuarteto: nueva incorporación al reboot de la divertida serie de médicos

Van a pasar 15 años, si no más, pero al fin Scrubs, después de una novena y hasta ahora última temporada que no dejó ni indiferente ni contento a casi nadie, va a emitir nuevos episodios. Es algo que ya sabíamos, pero quedaban y aún lo hacen muchas incógnitas en el aire.

La primera y principal era si su reparto al completo iba a volver para la ocasión, aunque ya hubo muchos personajes principales que se saltaron la temporada 9. Y sí, al menos sus absolutos protagonistas, a quienes veremos de nuevo entre los pasillos del hospital.

Carla, confirmada

Así, después de que Zach Braff, JD en la ficción, Donald Faison como Turk y Sarah Chalke como Elliot confirmaran su regreso, ahora toca celebrar que Judy Reyes volverá también en el papel de Carla Espinosa. La actriz retomará el rol de la jefa de enfermeras y esposa de Turk en calidad de estrella invitada recurrente, lo que supone de nuevo reunir al núcleo central de la comedia médica.

Reyes fue parte del reparto regular durante ocho temporadas de Scrubs, tanto en su etapa en NBC como en el posterior traslado a ABC. Solo se ausentó de la novena temporada ambientada en la escuela de medicina, cuando su personaje abandonaba el hospital tras dar a luz a su segundo hijo. Su retorno es, por tanto, especialmente simbólico para los seguidores que la echaron en falta en los últimos capítulos.

Estreno y responsables

El revival de Scrubs fue anunciado oficialmente el pasado mes de julio, después de varios meses de rumores. ABC lo ha programado para la temporada 2025-2026, lo que significa que no faltaría ya demasiado para verlo, y con producción a cargo de 20th Television.

La sinopsis oficial apunta a que JD y Turk volverán a enfundarse las batas después de mucho tiempo: la medicina ha cambiado, los internos han cambiado, pero la amistad entre ambos sigue intacta. Viejos conocidos y caras nuevas se moverán entre las paredes del Sagrado Corazón, con el mismo humor y corazón que hicieron de la serie un título de culto.