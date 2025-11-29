Es la serie española más querida: no pararás de verla, sobre todo ahora que la tienes en streaming

Hay series que envejecen y otras que parecen resistirse al paso del tiempo; esta pertenece al segundo grupo. Desde su estreno, ha sabido mantenerse viva a base de ironía, caos y un retrato tan exagerado como reconocible de la convivencia. Nació como heredera espiritual de Aquí no hay quien viva, y supo trasladar aquel humor coral de los edificios del centro madrileño a un nuevo escenario, donde la convivencia se convirtió en un experimento social con tintes de locura colectiva.

Su humor, a medio camino entre lo cotidiano y lo absurdo, sigue funcionando porque todos hemos vivido algo parecido: discusiones, malentendidos y ese intento constante de poner orden donde nunca lo hay.Convertida en una de las comedias más queridas de la televisión española, combina sátira, costumbrismo y una mirada divertida (y a veces cruel) sobre lo que significa vivir en comunidad.

Después demás de una década en antena, sigue encontrando nuevo público sin perder a quienes la acompañan desde el principio. Ha cambiado de escenario, de caras y hasta de plataforma, pero su espíritu permanece intacto: el retrato de una comunidad caótica donde el conflicto es rutina y el humor, la única forma de sobrevivir.

Una comedia veterana que sigue en plena forma

En La que se avecina, los vecinos de una comunidad no solo conviven: también intentan sobrevivir los unos a los otros. Entre discusiones, cotilleos y juntas interminables, cada episodio convierte lo cotidiano en una batalla donde todos quieren tener la razón. El edificio funciona como un reflejo de la sociedad española, un microcosmos donde se mezclan ambición, egoísmo, cariño y costumbres reconocibles.

Sus personajes, tan extremos como familiares, encarnan distintos tipos sociales (el empresario que todo lo controla, el vecino gorrón, la madre dominante o el soltero eternamente perdido) y construyen una parodia de la vida en comunidad que, entre risas, acaba resultando sorprendentemente real.

El elenco principal de La que se avecina en su temporada 16 está encabezado por Jordi Sánchez (Antonio Recio), Pablo Chiapella (Amador Rivas), Macarena Gómez (Lola Trujillo), Eva Isanta (Maite Figueroa) y Nathalie Seseña (Berta Escobar). A ellos se suman Luis Merlo (Bruno Quiroga Linares) y Carlos Areces (Agustín Gordillo), incorporaciones consolidadas en las últimas temporadas.

Dónde ver la serie

La que se avecina está disponible en Prime Video, donde pueden verse todas sus temporadas, además de emitirse en abierto en Telecinco meses después. Cada capítulo ronda los 70 minutos de duración, y la producción continúa bajo el sello de Contubernio Films, la compañía creada por los hermanos Caballero.

Durante sus más de quince años en emisión, La que se avecina ha acumulado una larga lista de anécdotas y curiosidades. Algunas de las viviendas y decorados originales del Mirador de Montepinar fueron reconstruidos pieza por pieza cuando la serie cambió de localización al edificio Contubernio 49, manteniendo detalles reconocibles como el portal o el bar comunitario.

La serie ha superado los 200 episodios, convirtiéndose en una de las producciones españolas más longevas en activo. Varias de sus frases se han vuelto virales en redes sociales y forman parte del lenguaje popular, como el mítico “¡No limpio pescado!” de Antonio Recio. En 2025 se estrenó en Portugal una adaptación oficial titulada Vizinhos para Sempre, ambientada en un condominio de las afueras de Lisboa llamado Terraços do Glamour.

Con el paso del tiempo, la serie no solo ha sobrevivido a cambios de cadena y de generación: también ha conseguido convertirse en un fenómeno cultural, citado en programas, debates y memes, e incluso analizado en facultades de comunicación por su forma de reflejar los arquetipos sociales españoles a través del humor.