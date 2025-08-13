Ha sido la sleeper del año, pero el éxito de 'Weapons' ha hecho que ya se esté hablando de una precuela

En la jerga cinematográfica, y también en los videojuegos, se llama sleeper a aquellas producciones que, sin una campaña de promoción desmesurada detrás ni expectativas iniciales demasiado altas, acaban convirtiéndose en éxitos de taquilla y sobre todo entre el público.

Son en este caso películas que suelen llegar de forma discreta, pero que gracias al boca a boca y a la sorpresa que generan en el público se colocan entre lo más visto del año. Weapons, el último largometraje de terror de Zach Cregger, el también responsable de Barbarian, cinta que supuso su debut en solitario en 2022, es el mejor ejemplo de este fenómeno en 2025.

Y eso que llevamos un tiempo donde este terrorífico género nos está brindando proyectos imperdibles por los fans del mismo, con estrenos de propuestas originales y secuelas muy esperadas que han competido por la atención del público. Sin embargo, Weapons ha irrumpido con fuerza y ya ha superado los 80 millones de dólares en taquilla a nivel global.

Habrá precuela, muy probablemente

El filme, calificado como para mayores de 18 años, destaca por su estructura en capítulos centrados en distintos personajes y por figuras tan memorables como la tía Gladys, interpretada por Amy Madigan, que ha logrado convertirse en un icono instantáneo.

Tanto es así, que Warner Bros. y New Line ya mantienen conversaciones con Cregger para desarrollar una precuela centrada en el origen de este inquietante personaje, que aparece de forma repentina en la trama y cuando lo hace no tarda en convertirse en el favorito del espectador.

Según informa The Hollywood Reporter, Cregger había escrito originalmente un capítulo dedicado a Gladys y a parte de su pasado, pero lo eliminó en la fase de guion por motivos de duración. Ahora, el éxito de Weapons ha reavivado ese material descartado, que podría expandirse hasta convertirse en una historia completa.

De momento no hay acuerdos cerrados ni un calendario fijado, ya que el director se encuentra en Praga en la preproducción de su reboot de Resident Evil para Columbia Pictures, cuyo estreno está previsto para el 18 de septiembre de 2026.