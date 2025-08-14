Siri podría ‘ponerse cara’ con un look al estilo Finder

Todos esperamos que Apple dé el salto definitivo al sector de la inteligencia artificial con una Siri completamente renovada. La compañía ya adelantó algunas de sus nuevas funciones, aunque no llegarían hasta la primavera del próximo año. Sin embargo, el propio jefe de software, Craig Federighi, afirmó recientemente que la actualización de Siri será más ambiciosa de lo que se pensaba.

En un nuevo informe, el analista Mark Gurman, de Bloomberg, señala que la renovación del asistente de Apple no solo incluirá nuevas funciones, sino también una experiencia visual completamente distinta. Según Gurman, Apple trabaja en dotar a Siri de un rostro inspirado en el icono del Finder de Mac, que incluso podría recordar al mítico Clippy, el asistente de Microsoft.

Un cambio que llegará como consecuencia de un plan muy ambicioso de productos para el hogar

El caso es que la nueva experiencia visual de Siri llegaría como consecuencia de los ambiciosos planes que Apple tendría para el hogar. Según el analista, la compañía está preparando varios productos para los próximos años, entre los que se encuentran algunas variantes del HomePod, cámaras inteligentes con Face ID y más.

Según Gurman, Apple planea situar a Siri en el centro del sistema operativo y dotarla de una personalidad visual que la haga más cercana y realista. Este enfoque, conocido internamente como Bubbles, recuerda de forma sutil a Clippy, el icónico clip animado de los 90 que ejercía de asistente en Microsoft Office.

Apple ya habría probado un rostro para Siri inspirado en una versión animada del Finder del Mac, la icónica cara sonriente donde se almacenan todos los archivos de los ordenadores de Apple. De momento no hay una versión final lista, pero los diseñadores de la compañía también tienen en mente que sea estilo Memoji para dar una sensación de familiaridad.

La nueva interfaz de Siri podría llegar tan pronto como el año que viene, ya que la compañía planea lanzar también el HomePad, el esperado hub para el hogar que se habría tenido que retrasar por culpa del retraso de las nuevas funciones del asistente. Este HomePod con pantalla podría ser el comienzo de una nueva era de productos con Siri como principal protagonista.