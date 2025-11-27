Smart TV de 65 pulgadas regalada a precio de saldo en el Black Friday, con 144 Hz, altavoces Onkyo y Android TV

El precio de muchas smart TVs está bajando estrepitosamente en este Black Friday de 2025. TCL es una de las firmas que mayor número de televisiones tienen con descuento, y uno de los más equilibrados ha llegado a su mínimo histórico estas fechas. En MediaMarkt puedes comprar la TCL P8K de 65 pulgadas por solo 549 euros, una pasada de precio para una smart TV grande, con un panel superior y un sistema de sonido brutal.