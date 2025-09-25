Snapdragon 8 Elite Gen 5 y Snapdragon X2 Elite: asi son los nuevos procesadores de gama alta de Qualcomm para móviles y portátiles

Estos días se está celebrando en Hawaii la Snapdragon Summit 2025, la cumbre anual del fabricante de procesadores estadounidense, un evento en el cual, además, de confirmar que los primeros móviles compatibles con 6G llegarán en 2028, Qualcomm también ha lanzado oficialmente sus dos nuevos chipsets de gama alta para smartphones y portátiles, los Snapdragon 8 Elite Gen 5 y Snapdragon X2 Elite.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: CPU Oryon, GPU Adreno mejorada, IA avanzada y conectividad 5G y WiFi 7

El nuevo procesador franquicia para móviles de Qualcomm es el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chipset que está fabricado por TSMC con un proceso de 3 nanómetros y que está equipado con una CPU Qualcomm Oryon que consta de dos núcleos prime que tienen una velocidad máxima de 4,6 GHz y seis núcleos de alto rendimiento que llegan hasta los 3,62 GHz.

A efectos prácticos, esto supone que el Snapdragon 8 Elite Gen 5 mejora el rendimiento de la generación anterior en un 20 % y su eficiencia energética en un 35 %.

En las pruebas realizadas en Geekbench, el nuevo procesador móvil de Qualcomm ha logrado entre 3.825 y 3.900 puntos en single-core y más de 12.200 puntos en multi-core, unas cifras que lo sitúan como el chipset para smartphones más rápido del mercado en la actualidad.

El nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 es el procesdor para móviles más rápido y potente del mercado Qualcomm

Otra de las grandes novedades del Snapdragon 8 Elite Gen 5 es que incorpora una NPU Hexagon que es un 37 % más rápida y un 16% más eficiente por vatio que la de su antecesor y que te permite habilitar un asistente de IA llamado “agentic AI” que aprender del usuario y actuar de manera proactiva basándose en las rutinas de cada persona.

Asimismo, este chipset integra el Qualcomm Sensing Hub, un subsistema de bajo consumo que permite que el smartphone que monte este procesador pueda realizar traducciones en tiempo real y recomendaciones personalizadas sin tener que estar conectado a Internet.

En los benchmarks de IA a los que se ha sometido el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5, este ha conseguido unos resultados apabullantes: más de 4.200 puntos en detección de objetos y cerca de 900.000 en pruebas de modelos de lenguaje.

En lo que respecta a su apartado gráfico, el nuevo chipset estrella de Qualcomm equipa a una nueva GPU Adreno que ofrece un 23% más de rendimiento y un 20% menos de consumo energético y que es compatible con tecnologías gráficas de última generación como trazado de rayos acelerado por hardware, Unreal Engine 5 con Lumen y Nanite y Title Memmory Heap y con pantallas QHD+ de hasta 240 hercios.

La GPU del Snapdragon 8 Elite Gen 5 es compatible tanto con "Ray Tracing" como con Unreal Engine 5 Qualcomm

Igual que en los puntos anteriores, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 supera al resto de chips del mercado en cuanto a rendimiento gráfico, tal como lo demuestran los *487 FPS en GFXBench Manhattan 3.1 y 150 FPS en Aztec Ruins Vulkan High Tier.

A nivel de fotografía y grabación de vídeo, el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 monta el nuevo ISP Qualcomm Spectra, un triple ISP de 20 bits que nos permite capturar imágenes de hasta 320 MP y grabar vídeo en 8K HDR a 60 cuadros por segundos y que cuenta con el nuevo y esperado "Advanced Profesional Video (APV) Codec", un codec pensado para creadores de contenido que buscan la máxima calidad en una edición profesional.

Finalmente, tampoco se queda corto en conectividad el nuevo procesador franquicia de Qualcomm, ya que equipa un modem Snapdragon X85 5G que ofrece descargas de hasta 12,5 Gbps y subidas de 3,7 Gbps y con el sistema FastConnect 7900, el cual es compatible con WiFi 7 y Bluetooth 6.0 e incluye soporte para UWB (banda ultraancha).

Qualcomm Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme: toda la información

La nueva generació de chipsets para ordenadores de Qualcomm está formada por dos modelos: los Snapdragon X2 Elite y Snapdragon X2 Elite Extreme.

El más comedido de los dos, el Snapdragon X2 Elite ofrece desde 12 hasta 18 núcleos de CPU con una velocidad máxima de hasta 4,7 GHz, mientras que el Snapdragon X2 Elite Extreme cuenta con un chip de 3 nanómetros equipado con una CPU Oryon de tercera generación que monta 18 núcleos que alcanzan una velocidad máxima de hasta 5.0 GHz.

Ambos procesadores admiten hasta 128 GB de RAM y están equipados con una GPU Qualcomm Adreno que alcanza una velocidad de hasta 1,70 GHz en el X2 Elite y de hasta 1,85 GHz en el X2 Elite Extreme.

Los nuevos Qualcomm Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme llegarán muy pronto a los portátiles con Windows Qualcomm

Asimismo, estos chipsets incluyen una función de consumo de energía optimizada que realiza una distribución adecuada de las cargas de trabajo entre la CPU, GPU y NPU, la cual es una Qualcom Hexagon que es capaz de realizar 80 teraoperaciones por segundo, algo que la convierte en la NPU más rápida para portátiles hasta la fecha.

En lo que respecta a su conectividad, los nuevos Snapdragon X Elite y X Elite Extreme estrenan una conectividad 5G ultrrapida gracias a un modem Snapdragon X75 que es capaz de alcanzar una velocidad máxima de hasta 10 Gbpsm y que es compatible con Wi-Fi 7 con banda alta simultánea conm una velocidad de hasta 5,8 Gbps y con Bluetooth 5.4 dual con soporte para Snapdragon Sound.

Por último, debes saber que estos procesadores te permitirán conectar al portátil hasta 3 monitores 4K a 144 hercios o hasta 3 monitores 5K a 60 hercios.