Snoop Dogg está más chapado a la antigua de lo que creíamos, y 'Lightyear' ha sido la culpable de que nos hayamos dado cuenta

Lo que iba a ser una simple salida al cine con su nieto terminó convirtiéndose en un quebradero de cabezapara Snoop Dogg. El rapero, que pocas veces deja de hablar sin filtros, ha sorprendido al confesar en el pódcast It's Giving que se siente "asustado de ir al cine" después de lo que vivió al ver Lightyear.

Sus palabras han vuelto a encender un debate que ya acompañó a la película de Pixar desde su estreno: la representación LGBTQ+ en el cine infantil.

El beso que incomodó al gánster

En la conversación y habiendo tratado previamente el tema de la masculinidad y la adultez, Snoop relató cómo durante la proyección su nieto le preguntó, sorprendido, cómo dos mujeres podían tener un hijo. El músico recordó su incomodidad al no saber qué responder: "Me jodió. Estoy como, asustado de ir al cine. Me meten en medio de una mierda para la que no tengo respuesta… Son niños. ¿Tenemos que mostrar eso a esa edad? Van a preguntar. Yo no tengo la respuesta".

Unas declaraciones que dejan claro que el artista de 53 años está más chapado a la antigua de lo que muchos pensaban, aunque también es verdad que no es la primera vez que el rapero muestra su rechazo hacia situaciones semejantes públicamente.

Uno de los muchos motivos de que fracasara

Pero volvamos a Lightyear, que ya generó controversia antes de su llegada a las salas. La cinta, centrada en el origen del mítico guardián espacial de Toy Story con la voz de Chris Evans, incluía un momento en el que Alisha Hawthorne, compañera de aventuras de Buzz, aparecía junto a su pareja Kiko formando una familia y compartiendo un beso.

Se trataba de la primera vez que un filme de Pixar mostraba de forma explícita una pareja del mismo sexo, un paso que fue criticado en varios países y que incluso se planteó eliminar de la versión final, aunque sí pasó el corte y sigue presente en la versión disponible en Disney+.

Pero más allá del revuelo, lo cierto es que Lightyear pasó a la historia por otro motivo: su fracaso comercial. Con un presupuesto en torno a los 200 millones de dólares, apenas logró recaudar 226,4 millones en todo el mundo, lo que supuso pérdidas de alrededor de 100 millones para Disney y Pixar (hay que contar publicidad o distribución también).

Su debut estadounidense también decepcionó, con 50,6 millones en su primer fin de semana frente a unas previsiones de más de 70, quedando incluso por debajo de Jurassic World Dominion.