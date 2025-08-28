Solo 4 líneas de diálogo: Alan Ritchson ('Reacher') protagoniza 'Motor City', con banda sonora de Jack White, de The White Stripes

Detroit es conocida en todo el mundo como la Motor City. El sobrenombre nació a principios del siglo XX, cuando la ciudad de Míchigan se convirtió en el epicentro de la industria automovilística gracias a compañías como Ford, Chrysler y General Motors.

Su identidad quedó ligada a las fábricas, al rugido de los motores y a la dureza de sus calles, una ambientación que ha inspirado infinidad de historias en cine y música. Ahora, esa misma esencia industrial sirve como telón de fondo para , precisamente, Motor City, el nuevo thriller de acción que llegará a los cines españoles en 2026.

Protagonizada por Alan Ritchson, el actor estadounidense es hoy un rostro reconocido por dar vida a Jack Reacher en la exitosa serie de Prime Video, donde interpreta al exmilitar convertido en justiciero solitario. Además, Ritchson ha participado en superproducciones como Fast & Furious X, demostrando que su presencia en pantalla no pasa desapercibida.

Silenciosa venganza

Ahora el intérprete ha decidido tomarse un respiro de Reacher para encabezar Motor City, una apuesta similar pero diferente en su trayectoria. La película, dirigida por Potsy Ponciroli (Old Henry), tendrá su estreno mundial en la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, dentro de la sección Venice Spotlight, y llegará a España de la mano de Vértice 360.

La historia nos traslada al Detroit de los años 70 para seguir a John Miller (Ritchson), un mecánico cuya vida se derrumba cuando un gánster local, interpretado por Ben Foster, le tiende una trampa que lo lleva a prisión. A su salida, inicia una cruzada de venganza para recuperar a su novia (Shailene Woodley) y ajustar cuentas con quienes le arrebataron todo. Pablo Schreiber completa un reparto de primer nivel que promete intensidad y brutalidad a partes iguales.

Diferente y con una banda sonora de lujo

Motor City se presenta como una experiencia cinematográfica poco convencional. Con apenas cuatro líneas de diálogo en todo el metraje, el filme se apoya en su contundente puesta en escena, la imponente presencia de su protagonista y una poderosa banda sonora a cargo del músico y productor Jack White, exlíder de The White Stripes. Acción estilizada, coreografías violentas y un diseño sonoro envolvente sustituyen a las palabras, transmitiendo emociones a través del silencio, las miradas y la música.