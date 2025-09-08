'Solo asesinatos en el edificio' vuelve mañana a Disney+ con su temporada 5, la más peligrosa hasta la fecha

Esta semana, Disney+ no solo presenta uno de los grandes regresos de septiembre, sino uno de los estrenos más esperados del año. Y los culpables son el trío de vecinos formado por Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez, que vuelven al edificio Arconia con la quinta temporada de 'Solo asesinatos en el edificio', donde cada paso que dan parece acortar la distancia entre investigador y víctima. Y, como si no tuviera bastante con los cadáveres de esta serie, Selena hace doblete con la temporada 2 de 'Vuelven los Magos de Waverly Place': es un cameo breve, pero suficiente para activar la nostalgia de quienes crecimos con los Russo. Eso sí, el que no falla como protagonista es David Henrie, que ahora lleva la batuta de la familia mágica.

Las novedades de Disney+ de esta semana (del 8 al 14 de septiembre)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes de las que consideramos más interesantes, te dejamos un resumen de las 6 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Disney+:

Solo asesinatos en el edificio (Temporada 5) - martes 9 de septiembre

- martes 9 de septiembre Tempest - miércoles 10 de septiembre

- miércoles 10 de septiembre Los asesinatos de Breslavia - viernes 12 de septiembre

- viernes 12 de septiembre Los Mufas: Suerte para la desgracia - viernes 12 de septiembre

- viernes 12 de septiembre Vuelven los Magos de Waverly Place (Temporada 2) - viernes 12 de septiembre

- viernes 12 de septiembre Perdidos en la jungla - sábado 13 de septiembre

Solo asesinatos en el edificio (Temporada 5)

El lujo del Arconia contrasta con las manías de tres vecinos que jamás habrían cruzado palabra si no fuera por su obsesión compartida por el true crime. Ellos son Charles (Steve Martin), un actor venido a menos; Oliver (Martin Short), un director teatral en horas bajas; y Mabel (Selena Gómez), una joven con un pasado enigmático, descubren que su edificio esconde más cadáveres de lo que imaginaban. Lo que empieza como un pódcast casero para pasar el rato, pronto se convierte en un desfile de giros inesperados, sospechosos extravagantes y una sátira sobre la fama, el ego y la necesidad de contar historias, aunque estas hablen de muerte.

La quinta temporada arranca con el hallazgo del cuerpo de Lester, el portero, en la fuente del Arconia, un personaje que parecía secundario... pero, como siempre en esta serie, cualquiera puede esconder claves cruciales. Esta vez, Charles, Oliver y Mabel arrancan su investigación fuera del edificio, en la cara más oscura de Nueva York: viejas rencillas entre mafiosos, secretos de familias poderosas y nuevos vecinos que no son lo que parecen. Todo ello mientras su pódcast sigue creciendo... y convirtiéndose en una pieza más del rompecabezas.

Esta temporada consta de 10 capítulos, con una duración aproximada de 35 minutos cada uno. Los tres primeros estarán disponibles en Disney+ a partir de mañana, martes 9 de septiembre, y después se estrenará uno nuevo cada semana.

Vuelven los Magos de Waverly Place (Temporada 2)

Vuelven los Magos de Waverly Place recupera a los hermanos Russo años después, con un Justin (David Henrie) que ha decidido dejar la magia a un lado para llevar una vida normal junto a su mujer Giada y sus hijos, Roman y Milo. Todo cambia cuando su hermana Alex (Selena Gomez) aparece en la puerta con Billie (Janice LeAnn Brown), una joven aprendiz con un poder incapaz de controlar. Entonces, el mayor de los Russo, que juraba estar retirado, no tiene más remedio que volver a sacar la varita y convertirse en mentor, mientras intenta equilibrar las broncas familiares con las reglas del Mundo Mágico, que no siempre están de su lado.

En la segunda temporada, la cosa se complica: no solo Billie necesita guía, sino que sus hijos empiezan a descubrir sus propios poderes y exigen un lugar en el entrenamiento. Justin se convierte así en el improbable maestro de un trío que debe prepararse para la legendaria Family Wizard Competition, el torneo que decidirá quién merece ser el heredero mágico de los Russo. Pero mientras perfeccionan conjuros y rivalizan entre sí, surge una amenaza mucho más seria: una figura oscura que pone a prueba su unidad y que amenaza con abrir una grieta peligrosa entre la magia y el mundo mortal.

Esta temporada consta de 10 capítulos, con una duración aproximada de 25 minutos cada uno. Los dos primeros estarán disponibles en Disney+ a partir del viernes 12 de septiembre, y después tendremos que esperar hasta el 8 de octubre para ver el resto.