No sólo el MacBook Pro o el iPad Pro, Apple podría renovar estos dos dispositivos muy pronto
El stock del HomePod mini y del Apple TV 4K empieza a escasear en muchos países, lo que podría ser indicativo de una pronta renovación de ambos dispositivos.
Los rumores apuntan a nuevos lanzamientos tan pronto como esta semana. Todo indica que Apple renovaría su MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro con el procesador M5 como principal novedad. Sin embargo, aunque estos parecen los dispositivos con más posibilidades de actualizarse, podría saltar la sorpresa y que también viéramos nuevas versiones del Apple TV 4K y del HomePod mini.
Al parecer, el stock en las Apple Store de ambos dispositivos se está agotando en muchos países, lo que es señal de que una renovación podría estar al caer. No se sabe con exactitud si sucederá o no, pero lo que está claro es que pronto veremos uno o varios anuncios por parte de Apple. El propio vicepresidente de marketing, Greg Joswiak, lo ha anticipado recientemente en su cuenta personal de X.
¿Y si Apple lanza un nuevo Apple TV 4K y un nuevo HomePod mini?
Aunque no en todo el mundo, en muchos países se está viendo cómo el stock del HomePod mini en todos sus colores y el del Apple TV 4K en todas sus configuraciones está escaseando. En muchos lugares ni siquiera se pueden comprar en estos momentos. Puede que no signifique nada, pero resulta extraño que suceda justo cuando se espera una inminente renovación por parte de Apple.
El HomePod mini podría recibir una importante actualización este mismo año. Se espera que incorpore el chip S9 o uno más reciente y compatibilidad con la nueva versión de Siri impulsada por Apple Intelligence. Además, integraría un chip Wi-Fi diseñado por Apple con soporte para Wi-Fi 6E o incluso Wi-Fi 7, una mejor calidad de sonido, un chip Ultra Wideband de segunda generación y, posiblemente, nuevos colores, entre ellos un llamativo tono rojo.
Por su parte, el Apple TV también daría un salto importante con el chip A17 Pro, que permitirá disfrutar de la nueva experiencia de Siri con Apple Intelligence y conectividad Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 gracias al nuevo chip propio de Apple. Desde hace tiempo se rumorea la llegada de una cámara FaceTime integrada, aunque todavía no está claro si debutará con este modelo.
