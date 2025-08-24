No solo Nolan, Ralph Fiennes también ha estrenado su propia 'La Odisea', de Homero

La Odisea, el popular poema de Homero, uno de los más bellos y épicos que os podemos recomendar, ha estado muy presente en el mundo del cine y de la televisión desde que los medios técnicos lo permiten, contando en su haber con multitud de versiones, las cuales cuentan de una manera o de otra y con mayor o menor acierto el arduo viaje de héroe Griego en su regreso a casa, en Ítaca.

Pero ha llegado Christopher Nolan y ha eclipsado a todos los demás, y es que que el director de Oppenheimer, Interestelar, Origen o tantas otras obras de arte se haya puesto a los mandos de tamaña aventura, solo puede hacernos esperar lo mejor.

Sin embargo y sin hacer demasiado ruido, han llegado Uberto Pasolini, el también responsable de Cerca de ti o Full Monty (productor), y los intérpretes Ralph Fiennes y Juliette Binoche principalmente, amén de otros muchos, y nos han brindado una cara de la historia que no conocíamos, o al menos no tanto como la que concierne a la travesía en sí.

Lo peor le esperaba en casa

En El regreso de Ulises, estrenada en cines este viernes 22 de agosto, nos encontramos con la parte final de la epopeya. Tras veinte años de ausencia, Ulises aparece en las costas de Ítaca, demacrado e irreconocible. El rey ha regresado, pero nada es igual.

Su esposa Penélope se ve acosada por numerosos pretendientes que quieren ocupar su lugar, y su hijo Telémaco corre serio peligro de muerte al ser visto como un obstáculo. Ulises, al borde de la derrota, se verá obligado a enfrentarse a su pasado y a tomar de nuevo las armas si quiere recuperar a su familia y su reino.

Un reencuentro también en la vida real

El reparto está encabezado por Ralph Fiennes, que se pone en la piel de un Ulises cansado, marcado por la guerra y la pérdida, y Juliette Binoche como una Penélope firme, que resiste en soledad frente a la presión de los hombres que la rodean.

No es la primera vez que ambos comparten pantalla, pues ya coincidieron en Cumbres borrascosas y, de manera inolvidable, en El paciente inglés, cinta que se alzó con nueve premios Oscar en 1997.