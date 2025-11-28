La sorprendente técnica que consigue que las células se recarguen solas

Un grupo de investigadores de la Universidad de Texas A&M ha desarrollado una técnica que podríarejuvenecer tejidos dañados o envejecidos utilizando diminutas partículas llamadas nanoflores.

Estas estructuras permiten que las células madre produzcan el doble de mitocondrias de lo habitual y compartan ese “exceso de energía” con células debilitadas.

El hallazgo abre una posible vía hacia terapias regenerativas más duraderas y tratamientos contra el envejecimiento celular o enfermedades degenerativas como el Alzheimer o la insuficiencia cardíaca.

Células que comparten su energía

El equipo dirigido por el doctor Akhilesh K. Gaharwar y el investigador John Soukar ha logrado que las células madre se comporten como auténticos donantes de energía. Al entrar en contacto con las nanoflores, unas partículas microscópicas fabricadas con disulfuro de molibdeno, las células madre duplican su número de mitocondrias, las pequeñas estructuras encargadas de generar la energía que el cuerpo necesita.

Cuando estas células “recargadas” se colocan junto a células envejecidas, transfieren parte de sus mitocondrias y reactivan la producción energética de las más débiles. El resultado es una recuperación notable de la vitalidad y la resistencia celular.

“Hemos logrado que las células sanas transfieran su energía a las más débiles”, explica Gaharwar. “Sin fármacos ni modificaciones genéticas, recuperan su actividad”. A diferencia de otros tratamientos, las nanoflores permanecen activas durante semanas y prolongan la regeneración. Soukar lo resume así: “Es como cambiar la batería de un teléfono viejo, recargamos las células en lugar de desecharlas”.

Según el estudio, bastaría con una aplicación mensual para mantener los efectos del tratamiento, lo que lo convierte en una alternativa prometedora frente a las terapias tradicionales.

Las nanoflores están hechas de disulfuro de molibdeno (MoS₂), un material con propiedades eléctricas y biológicas que lo hacen ideal para uso médico. El laboratorio de Gaharwar es uno de los pocos en el mundo que investiga su potencial en medicina regenerativa y bioingeniería.

Este enfoque convierte las células madre en biofábricas mitocondriales, capaces de mejorar el rendimiento de tejidos dañados y acelerar su recuperación. El avance podría aplicarse en lesiones musculares, cardiacas o cerebrales, e incluso en terapias contra enfermedades neurodegenerativas.

Los investigadores destacan la versatilidad del procedimiento. Las células potenciadas con nanoflores podrían adaptarse a numerosos tratamientos, desde problemas cardiacos hasta trastornos neurológicos. “Podríamos aplicar las células directamente en el corazón para tratar una cardiopatía o inyectarlas en el músculo para combatir una distrofia”, explica Soukar.

El proyecto, financiado por varias instituciones estadounidenses, propone reparar los tejidos del cuerpo aprovechando su propia energía celular. “Es un primer paso muy esperanzador”, señala Gaharwar. “Si logramos potenciar este sistema natural, podríamos ralentizar e incluso revertir algunos efectos del envejecimiento”.