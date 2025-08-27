Spotify en Android Auto está a punto de cambiar: este es su nuevo diseño

Pese a que Google celebró su evento Google I/O 2025 para desarrolladores allá por el mes de mayo, las novedades presentadas durante el mismo llegan de manera progresiva a sus dispositivos, por muy esperadas que sean por la comunidad.

Muchas de ellas tenían un denominador común: la nueva línea de diseño que Google va a implementar en todos sus sistemas: Material 3 Expressive. Con ella, la interfaz de las aplicaciones busca acercarse al usuario y hacerle partícipe de la experiencia de relacionarse con las apps, dejando a un lado la tendencia previa de abogar por diseños limpios y diáfanos pero que en ocasiones pecaban de excesiva sencillez.

Spotify cambia su cara en Android Auto

Android Auto no es una excepción, y también a las aplicaciones que corren en la pantalla de nuestro vehículo va a llegar ese nuevo aspecto. Por supuesto, una de las aplicaciones más empleadas a la hora de encontrarse en carretera es Spotify, cuestión que Google sabe y que a buen seguro es la causa de que esté centrando buena parte de sus novedades, como la función Spotify Jam para que los ocupantes del vehículo propongan las canciones a reproducir fue una de las primeras en ver la luz.

Ahora, tal como ha podido descubrir Android Authority, existe la posibilidad de que los desarrolladores prueben de manera interna la nueva plantilla de reproducción multimedia de la aplicación musical en Android Auto.

Eso sí, las plantillas todavía se encuentran en su fase beta, por lo que los desarrolladores no las pueden mostrar más allá de canales de prueba cerrados en el Play Store. Pese a ello, al menos sí sirven para tener una idea clara de lo que busca Google con su nuevo diseño.

Aspecto previo de Spotify en Android Auto Android Authority

Aspecto de la nueva interfaz de Spotify para Android Auto Android Authority

Y es que en las imágenes de muestra obtenidas se puede ver cómo hay aspectos que van ganando importancia para la compañía de Mountain View a la hora de evolucionar la interfaz de Spotify para Android Auto. La versión en la que se ha logrado activar dicha interfaz es Android Auto v15.1.653404.

Por ejemplo, el hecho de que las nuevas plantillas se adaptan a los puntos por pulgada (DPI) de la pantalla central del vehículo. Del mismo modo, la barra de búsqueda adquiere un estilo mucho más acorde a lo que supone Material 3 Expressive en su línea general.

Las nuevas pinceladas estéticas mostradas se aplicarán tanto a Spotify como a YouTube, tal como han mostrado las pruebas efectuadas. Estas aplicaciones de streaming tan populares adoptarán un diseño renovado, inspirado en las nuevas plantillas de aplicaciones multimedia de Google para Android Auto.