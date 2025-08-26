Spotify estrena los mensajes directos: podrás enviar música y hablar con otros usuarios

Spotify ha introducido los mensajes directos en su aplicación móvil. Los usuarios podrán compartir música, pódcast y audiolibros a través de chats privados y, al mismo tiempo, conversar sin salir de la plataforma. Según detalla la propia Spotify, la herramienta estará disponible para cuentas gratuitas y de pago, por lo que todos los usuarios podrán utilizarlos desde esta semana, que es cuando se empezará a desplegar. Eso sí, para usarlos deberás tener al menos 16 años.

Los usuarios de la plataforma llevan años pidiendo mensajes directos. Spotify nació en 2006, y en estos 19 años todavía no disponía de esta función, pese a integrar otras funciones sociales, como poder ver qué canciones están escuchando tus amigos o crear playlist compartidas. No obstante, por fin los usuarios podrán hablar entre ellos y pasarse canciones sin tener que recurrir a otras redes, como WhatsApp o Instagram, algo que refuerza el ecosistema de Spotify.

Cómo enviar mensajes directos en Spotify

La novedad se integra en la pantalla de reproducción. Al pulsar el botón de compartir, aparecerá la opción de enviar directamente el contenido (música, audiolibros o pódcast) a un amigo de Spotify. Junto al contenido también podrás añadir texto, emojis y contenido multimedia. Además, la plataforma sugerirá personas con las que ya exista relación en Spotify para facilitar el contacto, relaciones que pueden ser de haber colaborado en una playlist, compartir plan Dúo o Familiar o celebrado una Jam.

Cómo enviar mensajes privados en Spotify Spotify

En cuánto a cómo ver los mensajes de Spotify, estos se almacenan en una bandeja llamada Mensajes, accesible desde la foto de perfil. Si recibes un mensaje, tendrás que aceptarlo para acceder a él; por supuesto, también puedes rechazar la conversación.

Cómo aceptar y ver los mensajes de Spotify Spotify

La plataforma indica en su web que los nuevos mensajes directos son una forma de complementar otros canales de comunicación, como WhatsApp, TikTok o Instagram, y no de sustituirlas.

En el apartado de seguridad, los mensajes cuentan con cifrado estándar tanto en tránsito como en reposo, aunque no se trata de un cifrado de extremo a extremo. La empresa incluye mecanismos de detección de contenido ilegal y opciones de denuncia, bloqueo o rechazo de solicitudes, de modo que cada usuario mantenga el control sobre quién puede escribirle.