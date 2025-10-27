Stephen Wolfram, experto en IA, sentencia al mundo como lo conocemos: "Es el último clavo en el ataúd"

En un sentido u otro, de manera más o menos inminente, lo cierto es que la influencia de la inteligencia artificial se deja notar cada día. Ya sea por el espacio que ocupan sus avances o por los debates éticos y morales que implica su evolución, incluso a la hora de definir al ser humano, como apunta Madhumita Murgia, editora de IA de Financial Times.

La complejidad de las lecturas a las que puede llevar el punto alcanzado por la inteligencia artificial tiene su demostración cuando expertos como Stephen Wolfram, físico británico con una gran carrera en el ámbito de las matemáticas y gran estudioso del nexo entre computación e inteligencia artificial, ponen sobre la mesa sus teorías.

Así, Wolfram ha planteado al respecto de los grandes modelos de lenguaje que se encuentran detrás de cuanto mueve la inteligencia artificial que pueden suponer un cierre a algunas ideas arraigadas de manera firme durante muchos años en la mentalidad humana.

Desvincular conciencia y magia

El experto británico participó el pasado lunes en un acto organizado por el Instituto de Ciencias Matemáticas de Londres en el que se plantearon algunos de los temas más presentes en el debate científico actual. Durante la charla, Wolfram expuso su perspectiva sobre la relación entre la física, la conciencia y la percepción.

El autor argumenta que la realidad percibida es solo una "rebanada" del vasto "ruliad" (algo mayor al propio Universo) que existe, y que nuestra percepción está limitada por nuestros propios métodos cognitivos: “Lo que existe en general es todo este universo y la parte que percibimos. Ahora bien, en términos de consciencia, debo decir que la idea de que existe algo mágico que va más allá de la física y conduce a una especie de comportamiento consciente. Creo que los LLMs son el último clavo en ese ataúd”, destacó Wolfram en una de sus conferencias.

El matemático sugiere que los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) socavan de ese modo la idea de que la conciencia requiere algo "mágico" más allá de la física, al demostrar capacidades complejas mediante redes neuronales artificiales, sin necesidad de intervención de nada externo:

“Creo que nuestra noción de consciencia está muy relacionada con el hecho de que creemos en el hilo único de experiencia que tenemos. No es obvio que debamos tener un hilo persistente de experiencia”

Con ello, Wolfram deshecha la idea de que la conciencia sea algo mágico que va más allá de las reglas de la física, puesto que son precisamente esas reglas la base sobre las que están basadas las redes artificiales que sirven como estructura de la inteligencia artificial. La capacidad alcanzada por ella a través de esas leyes físicas destierra la idea de magia tan extendida durante años a la hora de referirse a la conciencia

De hecho, Wolfram apunta que tal vez esa sensación de conciencia se originó con los primeros animales que habitaron la Tierra y su necesidad de moverse, algo para lo que es indiscutible la necesidad de cerebro pero que deja en un plano muy llano la conciencia y lo que la movía en su origen: “Creo que es un poco decepcionante pensar que toda esta cosa tan cacareada que termina siendo lo que consideramos conciencia podría haberse originado en esa simple necesidad de decidir si eres un animal que puede moverse”, apuntó.