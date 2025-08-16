Steve Jobs, fundador de Apple, desveló su secreto para triunfar emprendiendo: "Es pura perseverancia"

La receta del éxito es tan misteriosa como la de ese popular refresco de cola en el que todos pensamos a la hora de hablar de una información que se guarda con especial celo. Sucede que, para lo primero, existe más de un camino y, por ello, los consejos para llevar a buen puerto una idea y convertirla en una referencia son frecuentes, en especial de la mano de figuras que han recorrido ese camino.

Personalidades como Jeff Bezos, fundador de Amazon, apuntan a la valentía a la hora de lanzarse a por aquello en lo que uno cree mientras que otros como Sam Altman consideran que la clave está en dar con un producto que los demás recomienden de forma inmediata y espontánea. Frente a ellos, Steve Jobs, el que fuera fundador de Apple junto a Steve Wozniak, abogaba por algo tan loable como la perseverancia para dar recorrido a cualquier proyecto.

Anteponer un objetivo a todo lo demás

Steve Jobs hablaba de la perseverancia como clave del éxito hace nada más y nada menos que treinta años. Eso sí, tal como confesaba el propio Steve Jobs durante su explicación, se trata de algo que no está al alcance de todo el mundo, por el sacrificio que requiere: “Estoy convencido de que aproximadamente la mitad de lo que separa a los empresarios exitosos de los que no lo son es pura perseverancia”, apuntaba Jobs.

Por supuesto, tal como exponía el propio Steve Jobs, no se trata únicamente de perseverancia, sino de buscar un equilibrio entre la vida personal y profesional que en ocasiones cuesta encontrar:

“Es muy difícil. Pones gran parte de tu vida en esto. Hay momentos tan difíciles que la mayoría de la gente se da por vencida. No los culpo, es muy duro y te consume la vida”

Y es que para el hombre cuya figura siempre estará ligada a la de la compañía de Cupertino la dedicación de un proyecto personal debe ser extrema, con jornadas de 18 horas los siete días de la semana si es necesario para tratar de sacar adelante aquello en lo que uno deposita sus esperanzas sin caer en las ganas de tirar la toalla y abandonar:

“Entonces, a menos que tengas mucha pasión por esto, no vas a sobrevivir, vas a renunciar a ello. Entonces debes tener una idea que te apasione. De lo contrario, no tendrás la perseverancia para seguir adelante. Y creo que ahí está la mitad de la batalla”

Las ganas de hacer realidad aquello que se originó en nuestro pensamiento, solventar los pequeños inconvenientes que vayan surgiendo en el camino y corregir esos inevitables errores que siempre se comenten en cualquier proceso son cuestiones que solo se pueden afrontar desde la pasión y la perseverancia, tal como dejó plasmado Steve Jobs en su intervención.

Unos principios que sirvieron como base sobre la que construir un imperio cuyo impacto en la innovación tecnológica, el diseño, la experiencia de usuario y la construcción de un ecosistema capaz de integrar perfectamente todos sus elementos resulta innegable. El talento y el carisma de Steve Jobs hicieron el resto, mostrando así que el camino al éxito puede contener distintos ingredientes en función de quien hable de la receta.