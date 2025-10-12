Steve Jobs le vendió un carísimo ordenador al rey emérito Juan Carlos I: lo convenció en sólo 5 minutos con su encanto y una servilleta

¡Cuán interesante debió ser la vida de Steve Jobs!, el cofundador de Apple cambió el rumbo de la historia de la humanidad, revolucionando por completo la industria de la tecnología con la llegada del iPhone. Fue expulsado injustamente de una compañía que él mismo había creado para, pocos años después, volver de la forma más épica y convertirla en la marca más valiosa del mundo.

No cabe duda de que Steve Jobs logró grandes éxitos en su carrera gracias, en gran parte, a sus grandes dotes comunicativas, su desmesurada ambición y su gran poder de convicción. El genio y visionario alcanzó la gloria. Y por el camino hizo muchos amigos, entre ellos, el rey emérito Juan Carlos I.