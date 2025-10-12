Acceso

Tecnología y consumo

Curiosidades

Steve Jobs le vendió un carísimo ordenador al rey emérito Juan Carlos I: lo convenció en sólo 5 minutos con su encanto y una servilleta

El cofundador de Apple usó su gran poder de convicción para venderle al rey, emérito un ordenador Mac valorado en más de 10.000 euros. Es que lo de la foto tío

Steve Jobs, posando para una fotografía
Steve Jobs no solo era un gran estratega, también era un gran vendedor.Difoosion
Sergio Ortiz
  • Sergio Ortiz
    Apasionado del ecosistema Apple, lleva más de una década analizando y divulgando información sobre sus productos, aplicaciones y accesorios. Ha publicado miles de artículos, desde noticias y análisis hasta tutoriales que hacen la tecnología más accesible. Su experiencia abarca iPhones, iPads, MacBooks y Apple TV+, además de una amplia gama de accesorios de otras marcas. Con un profundo conocimiento del mercado, comparte recomendaciones precisas y ayuda a los usuarios a elegir los mejores productos.
Valencia Creada:
Última actualización:

¡Cuán interesante debió ser la vida de Steve Jobs!, el cofundador de Apple cambió el rumbo de la historia de la humanidad, revolucionando por completo la industria de la tecnología con la llegada del iPhone. Fue expulsado injustamente de una compañía que él mismo había creado para, pocos años después, volver de la forma más épica y convertirla en la marca más valiosa del mundo.

No cabe duda de que Steve Jobs logró grandes éxitos en su carrera gracias, en gran parte, a sus grandes dotes comunicativas, su desmesurada ambición y su gran poder de convicción. El genio y visionario alcanzó la gloria. Y por el camino hizo muchos amigos, entre ellos, el rey emérito Juan Carlos I.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas