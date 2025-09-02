¿Sueles crear tus propios stickers de WhatsApp? Te va a encantar la nueva función de la app

La última versión beta de WhatsApp para Android incluye una novedad que agradará a quienes diseñan sus propios stickers: resultará posible guardarlos directamente sin necesidad de enviarlos en un chat.

Este pequeño cambio supone una mejora notable en la experiencia de uso, ya que evita interrumpir conversaciones con stickers de prueba y, al mismo tiempo, ofrece más flexibilidad para organizarlos. En lugar de tener que pasar primero por un chat, los usuarios podrán decidir entre añadirlos a un pack existente, crear uno nuevo o simplemente marcarlos como favoritos para tenerlos siempre a mano.

Una forma más fácil de gestionar tus stickers

Hasta ahora, crear un sticker en WhatsApp implicaba un paso casi obligatorio: enviarlo a alguien o a uno mismo para poder guardarlo en la biblioteca personal. Con la beta 2.25.24.23 de la app para Android, la dinámica cambia por completo, ya que la app introduce un botón específico para almacenar directamente el diseño en la colección del usuario.

Así luce actualmente el envío de stickers Pablo Hernando

La mejora no es solo práctica, también es estratégica. WhatsApp sabe que el uso de stickers se ha convertido en una de las formas más expresivas de comunicación dentro de la plataforma. Por lo que poder guardar y organizar sin fricciones hace que el proceso sea más natural, especialmente para quienes dedican tiempo a dar vida a imágenes propias, memes o ilustraciones.

El nuevo botón ofrece tres alternativas claras:

Añadir el sticker a un pack ya existente

Crear uno nuevo en ese mismo momento

Destacarlo como favorito

La nueva opción con las tres alternativas WABetaInfo

Por ahora, la función está en fase de despliegue progresivo. Esto significa que solo algunos usuarios inscritos en el programa beta de Google Play ya pueden probarla. Durante las próximas semanas, más usuarios de la beta recibirán la novedad, algo que permitirá a la propia WhatsApp comprobar que la función opera correctamente. Si todo funciona bien, llegará próximamente a todos los usuarios.

Si bien en principio la novedad únicamente ha llegado a la beta de Android, igualmente estas funciones siempre acaban aterrizando a la versión de iPhone. Es por ello que lo más probable es que en iPhone también llegue, aunque la fecha puede variar.