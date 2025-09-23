Las tarifas de O2 con fibra, móvil, fijo, y hasta Movistar Plus+, podrán contratarse desde cualquier oficina de Correos

Correos ha integrado la oferta de O2 en sus más de 2.300 oficinas repartidas por España. De este modo, los usuarios del servicio de envío podrán contratar en persona las tarifas de fibra, móvil y fijo, junto a Movistar Plus+, de la operadora de Telefónica.

La alianza entre Correos y Telefónica busca aprovechar la densidad de la red de la empresa pública, presente incluso en municipios pequeños, para acercar los servicios digitales de O2 a un mayor número de usuarios. Con ello, la compañía postal refuerza su plan de transformación, mientras que O2 gana un nuevo canal físico de atención y contratación.

Un acuerdo estratégico para llegar a más clientes

Según el propio comunicado conjunto, el convenio responde al Plan Estratégico 2024-2028 de Correos, que persigue ampliar la gama de servicios que ofrece a los ciudadanos, más allá de la paquetería y el envío postal. La colaboración con O2 se suma a esta hoja de ruta y convierte a las oficinas postales en un punto de acceso directo a las telecomunicaciones, en paralelo a otros servicios que la empresa ya ha ido incorporando en los últimos años.

Para Telefónica, se trata de una ampliación de la relación con Correos, iniciada en 2019. La firma considera que la red de oficinas es un aliado clave para llegar a zonas donde la presencia de tiendas propias es menor, ofreciendo así una atención más cercana y presencial a los clientes que prefieren resolver gestiones o contratar servicios en persona.

En las oficinas cualquier tarifa de O2 . La operadora cuenta con planes de solo móvil, solo fibra (con fijo) y combinaciones de ambos. Además, varias de estas combinaciones incluyen Movistar Plus+, la plataforma de streaming de Movistar , la marca principal de Telefónica, y, por tanto, la "hermana mayor" de O2, que actúa como su filial. La teleco también destaca porque sus tarifas no tienen permanencia y dispone de 5G+, la versión mejorada del 5G.

En definitiva, Correos amplía su cartera y se alinea con la digitalización de la sociedad, mientras que O2 gana visibilidad física y un acceso más directo a clientes potenciales en toda España.