Taylor Swift aparece en este drama de ciencia ficción que podemos ver gratis en streaming

Taylor Swift acaba de estrenar nuevo disco, The Life of a Showgirl, que para sorpresa de nadie ha sido todo un éxito tanto de ventas en sus más diversos formatos como de escuchas en plataformas como Spotify, donde no ha tardado en posicionarse en lo más alto de las listas.

Un disco que ha llegado acompañado de una suerte de película/concierto/documental que lleva por título The Official Release Party of a Showgirl y que hemos podido ver en cines, dejándonos conocer un poco más y mejor a la artista.

Una muestra más de una faceta un tanto desconocida de Taylor Swift, la de actriz, pero la cantante no es la primera vez que se pone delante de la cámara (más allá de conciertos grabados y similares), y además una de las películas en las que ha participado la podemos ver en streaming, y gratis.

Hacia una sociedad aséptica

Se trata de The Giver: El dador de recuerdos, una producción de 2014 basada en la exitosa novela homónima de Lois Lowry. El filme nos traslada a una sociedad futurista aparentemente perfecta, en la que se ha erradicado el dolor, la diferencia y los recuerdos del pasado.

En ese mundo controlado y sin emociones, un joven es elegido para recibir la memoria de lo que existió antes de la instauración del sistema, descubriendo verdades que pondrán en jaque todo lo que conoce.

Taylor Swift tiene en la cinta un papel secundario pero significativo, dentro de un reparto por otra parte plagado de estrellas. El protagonista es Brenton Thwaites, acompañado por nombres de primer nivel como Jeff Bridges, Meryl Streep, Katie Holmes y Alexander Skarsgård, además de la propia Swift. Un elenco de lujo para una película que mezcla drama, ciencia ficción y reflexión social, siguiendo la tradición de las distopías juveniles que marcaron aquella década.

El filme se estrenó en cines en 2014 y generó un notable interés por la manera en que adaptaba una de las sagas literarias juveniles más influyentes de finales del siglo XX. Hoy, más de diez años después, podemos redescubrirla sin coste alguno gracias a la plataforma Rakuten TV, que la ofrece gratis dentro de su sección de contenidos con anuncios.

Cómo ver Rakuten TV desde nuestro dispositivo

Rakuten TV está disponible en su web oficial, accesible desde cualquier navegador, y también cuenta con aplicaciones para televisores inteligentes, dispositivos móviles y tablets. Además, puede utilizarse en reproductores de streaming como Chromecast o Fire TV, lo que facilita disfrutar de su catálogo gratuito en prácticamente cualquier pantalla.