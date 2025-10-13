Streaming
Taylor Swift en streaming por partida doble: este año estrenará una película y una docuserie en Disney+
En diciembre la música seguirá sonando
Swifties, tenéis una razón más para considerar 2025 como el año de Taylor Switch, pues después del lanzamiento de su nuevo disco, el cual ha venido también acompañado de cierta polémica, nos tememos, y de ese evento único que supuso The Official Release Party of a Showgirl, ahora la actriz y cantante ha anunciado dos nuevos proyectos destinados al mundo del streaming.
Los dos se podrán ver asimismo este mismo año en exclusiva en Disney+, donde Taylor Swift ya tiene alojados tanto el concierto The Eras Tour de 2024 como el documentalFolklore: las grabaciones en Long Pond Studio.
Serie documental
La artista, ganadora de 14 premios Grammy, regresará a la plataforma el 12 de diciembre de 2025 con dos producciones centradas en su monumental gira The Eras Tour. El primero de ellos será Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, una serie documental de seis episodios que ofrecerá un acceso sin precedentes al fenómeno musical y cultural que ha supuesto la gira más taquillera de la historia.
La docuserie mostrará el desarrollo, impacto y funcionamiento interno de un tour que ha batido todos los récords y que ha llevado a Swift a llenar estadios en todo el mundo. También incluirá testimonios de artistas invitados, familiares y amigos cercanos, entre ellos Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch.
Los dos primeros episodios se estrenarán el mismo 12 de diciembre y los restantes llegarán a razón de dos por semana. El proyecto está dirigido por el documentalista y también músico Don Argott y codirigido por Sheena M. Joyce.
Y concierto película
Ese mismo día, Disney+ estrenará Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, la versión extendida del concierto final de la gira, grabado en Vancouver (Canadá). Esta película incluye el repertorio completo de The Tortured Poets Department, álbum que se incorporó al tour tras su lanzamiento en 2024.
Dirigida por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift Productions junto a Silent House Productions, promete ser la grabación definitiva de un espectáculo que ya forma parte de la historia del pop pues The Life of a Showgirl se ha convertido ya en uno de los álbumes más vendidos de la historia con más de 4 millones de unidades solo en Estados Unidos.
