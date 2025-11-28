La tecnología moderna desvela un secreto oculto durante 1.500 años en una copa romana

Una profesora de la Universidad Estatal de Washington ha descubierto, casi por casualidad, un secreto perdido durante más de 1.500 años en una copa romana de vidrio.

Durante una visita al Museo Metropolitano de Nueva York, la historiadora del arte y vidriera Hallie Meredith se fijó en unos símbolos grabados en la parte posterior de la pieza. Lo que parecían simples adornos resultaron ser marcas de taller utilizadas por los artesanos del Imperio romano para identificar su trabajo.

La tecnología revela un sello oculto romano

El hallazgo se produjo en una de las llamadas copas diatreta o copas de celosía, auténticas piezas de lujo elaboradas entre los siglos IV y V d. C. Estas obras, talladas a partir de un solo bloque de vidrio, destacan por su estructura de doble capa unida por delicados puentes.

Gracias al uso de fotografía macro,microscopía digitaly modelado 3D, Meredith ha podido documentar los motivos ocultos (rombos, hojas o cruces) presentes en varios ejemplares conservados en museos de Europa y Estados Unidos.

Su estudio, publicado en el Journal of Glass Studies y en World Archaeology, sugiere que estos signos eran el equivalente a los logotipos de las empresas modernas, símbolos que identificaban los talleres y los equipos de artesanos que trabajaban de forma coordinada durante semanas o meses.

Hasta ahora se creía que estas piezas eran obra de un único maestro, pero la nueva investigación apunta a un proceso colectivo y especializado, donde grabadores, pulidores y aprendices colaboraban estrechamente.

Meredith, que también es vidriera profesional, combina en su trabajo arte, arqueología y ciencia de datos. Actualmente, desarrolla una base digital junto a estudiantes de informática para analizar inscripciones antiguas con errores o símbolos inusuales, con el fin de demostrar que muchas de ellas reflejan una cultura multilingüe y dinámica.

El descubrimiento no solo aporta una nueva visión sobre la técnica del vidrio, sino que también devuelve protagonismo a los artesanos anónimos del pasado.

“Durante siglos, la historia del arte se ha centrado en las élites, pero estas piezas muestran que detrás de cada objeto había equipos organizados, con habilidades compartidas y orgullo de oficio”, afirma Meredith, cuyo próximo libro, The Roman Craftworkers of Late Antiquity, será publicado por la Universidad de Cambridge en 2026.