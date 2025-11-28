Telefónica y DAZN seguirán retransmitiendo LaLiga hasta 2032: el plan es que todos los partidos se puedan seguir viendo en Movistar Plus+

LaLiga volverá a jugarse en Movistar y DAZN. Telefónica y la plataforma de streaming han revalidado los derechos de emisión de la primera división española hasta 2032. Ambas se reparten los 10 partidos de cada una de las 38 jornadas, con 5 partidos por jornada para cada una. El grupo de telecomunicaciones ha pagado 2.635,85 millones de euros por 5 temporadas de LaLiga, de la 27/28 hasta la 31/32. Por otro lado, DAZN abonó 2.614,15 millones de euros.

No obstante, Telefónica ya ha declarado su intención de emitir el 100% de partidos por Movistar Plus+, como hasta ahora, para lo que deberá negociar con DAZN, como hizo tras el último reparto.

Entonces, ¿se podrán seguir viendo todos los partidos en Movistar Plus+?

Tras hacerse con los derechos de emisión de la Champions League hasta 2031, ahora Telefónica se ha quedado con la mitad de LaLiga hasta 2032. Ha pagado 2.635,85 millones de dólares, lo que apenas supone un incremento del 1,4% respecto a la última compra de 5 temporadas, aunque ya no tiene 3 jornadas exclusivas. Son 527,15 millones de euros por cada curso, frente a los 520 millones de la última compra.

DAZN y Telefónica llevan obteniendo, cada uno, aproximadamente la mitad de partidos desde hace años. Lo que sucede es que Telefónica negocia con DAZN para conseguir los partidos que le faltan y así llevarlos todos a Movistar Plus+, aunque DAZN continúa emitiendo los suyos en su plataforma. De hecho, la propia Telefónica ya ha declarado, vía Movistar Plus+, que buscará que sus clientes puedan ver todos los encuentros.

Actualmente Movistar Plus+ emite 1 partido por jornada de LaLiga EA Sports. No obstante, los clientes de fibra y móvil de Movistar pueden añadir el paquete LaLiga (35 euros al mes), o Fútbol Total (49 euros) para ver todos.

En cuanto a Orange, la compañía no tiene los derechos de emisión, pero durante los últimos años negocia con Telefónica y DAZN para poder emitir los partidos. Queda por ver si lo sigue haciendo de 2027 en adelante.

Un asunto distinto es la emisión en restaurantes y bares, que va por otro lado. El anterior reparto es para clientes particulares, mientras que para los negocios de hostelería resulta distinto. En este caso, El Mundo indica que LaLiga ganará 650 millones vendiendo los derechos de emisión de la primera división en bares y restaurantes. A estos se sumarán otros 175 de LaLiga Hypermotion (2ª división).

En definitiva, pese a los rumores de una posible compra de los derechos de emisión de LaLiga por parte de Amazon y otras multinacionales, estos se quedan en Telefónica y DAZN. Para los clientes, no se esperan cambios, ya que la intención del grupo de telecomunicaciones es negociar con DAZN para poder emitir todos los partidos en Movistar Plus+.