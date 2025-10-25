Telefónica saca pecho del primer año de Espacio Movistar, su centro abierto al público en Gran Vía

Telefónica ha revelado que Espacio Movistar superó los 630.000 visitantes durante su primer año. El centro nació con el objetivo de acercar la marca Movistar, junto a los demás servicios del grupo de telecomunicaciones español, al cliente, algo que ha conseguido. Localizado en la Gran Vía madrileña, en la parte inferior del Edificio Telefónica, combina tienda, sala de exposiciones, zona de ocio, salas de streaming para alquiler y hasta cine, todo abierto para cualquier persona que desee acercarse.

Inaugurado el 13 de septiembre de 2024, ha recibido una media de varios miles de visitantes al día, con picos que han llegado a las 4.500 personas. En ese tiempo, se han organizado más de 580 actividades y 125 talleres tecnológicos, según datos de la compañía.

Un escaparate tecnológico en el corazón de Madrid

El Espacio Movistar se localiza dentro del Edificio Telefónica Pablo Hernando

El espacio, de 2.800 metros cuadrados, abrió con la idea de servir como escaparate permanente de las distintas líneas de negocio de Telefónica, como conectividad, servicios digitales o tecnología aplicada al hogar. En la práctica también ha funcionado como un punto de experimentación comercial y de marketing, con presencia de productos de Movistar Plus+, Movistar Prosegur o los dispositivos comercializados por la compañía.

Su localización en plena Gran Vía —una de las zonas más transitadas de Madrid— le ha permitido captar a un público diverso, desde turistas hasta curiosos atraídos por las actividades gratuitas. Según la empresa, el 36% de los visitantes tiene menos de 35 años, un dato que muestra el interés de los más jóvenes por el formato.

Exhibición de consolas y dispositivos gaming en el Espacio Movistar Pablo Hernando

También ayuda que haya sido visitado por algunas de las celebridades españolas más relevantes, entre las que se encuentran Rafa Nadal, Pau Gasol, Carolina Marín, Carlos Martínez, al igual que los equipos de películas, series o contenidos de producciones emparentadas con Movistar, como Pedro x Javis, La Vida Breve o Sirat.

Telefónica afirma que Espacio Movistar es ya la tienda de Movistar con más ventas del país, algo que tampoco resulta extraño, aunque sin detallar cifras. No obstante, más allá de los resultados comerciales, el centro le ha servido a la operadora para reforzar su presencia de marca en un momento de fuerte competencia en el sector y de cambio de hábitos de consumo.

El reto es mantener el interés más allá del primer año

La multinacional considera que el proyecto ha cumplido su función de “punto de encuentro con la tecnología”, aunque el reto será mantener la atención del público una vez pasada la novedad. Por ahora, el primer año se cierra con buenas cifras y con la incógnita de si el modelo puede replicarse en otras ciudades o si seguirá siendo una excepción en el escaparate de la Gran Vía.