Terror a la japonesa: 7 + 1 películas niponas para ver en Halloween en Prime Video

Aunque este fin de semana muchos habéis tomado ya las calles ataviados y disfrazados de las más terroríficas maneras, bien sabéis que Halloween no se celebra hasta este viernes 31 de octubre, un día que se antoja ideal para dos planes igual de válidos: salir de nuevo a festejar o quedarse en casa viendo una película de terror, que es lo suyo en estas fechas.

Si optamos por lo segundo, elegir cine nipón del género siempre es una buena opción, con Prime Video incluyendo varias de estas propuestas entre sus películas incluidas con nuestra suscripción.

En este listado os traemos, después de rebuscar bien por todo su catálogo, siete películas japonesas (y una continuación) muy diferentes entre sí pero con un denominador común: el terror en sus más variadas formas, ya sea el gore, el psicológico o el más puro y sombrío.

Cure

Dirigida por Kiyoshi Kurosawa, Cure es uno de los grandes exponentes del terror psicológico japonés. La trama sigue a un detective que investiga una serie de brutales asesinatos cometidos por personas sin relación aparente entre sí, todas dejando grabada una misteriosa "X" en el cuerpo de sus víctimas. Una inquietante reflexión sobre el mal y la pérdida de identidad.

Gantz (2011) y Gantz: Perfect Answer

Basadas en el manga de Hiroya Oku, estas dos películas combinan acción, ciencia ficción y horror existencial. Tras morir en un accidente, dos jóvenes descubren que deben participar en un macabro juego orquestado por una esfera negra llamada Gantz, que los obliga a cazar criaturas alienígenas para poder volver a la vida. Un festín visual de sangre y violencia.

One Cut of the Dead

Este fenómeno del cine independiente japonés empieza como una típica película de zombis de bajo presupuesto, pero pronto revela su verdadera naturaleza con un giro tan inesperado como brillante. El metacine, la comedia y el terror se dan la mano en una propuesta única que demuestra que el ingenio puede más que cualquier gran presupuesto.

Black Maiden: Chapter A

Dirigida por Ueda Shō, esta cinta sigue a una joven huérfana que es adoptada por una familia adinerada, solo para descubrir que su nueva vida esconde un secreto espeluznante. Un cuento gótico moderno lleno de celos, venganza y misterio con un guion de lo más retorcido.

Re: Born

Aunque se mueve entre la acción y el thriller, Re: Born merece estar en esta lista por su atmósfera tan oscura como opresiva. En ella, un exsoldado retirado debe enfrentarse a su violento pasado cuando un grupo de asesinos comienza a acecharlo. Coreografías precisas, sangre a raudales y un tono de fatalismo que lo acercan al terror más físico.

Ghost Theater

Takashi Miike, uno de los maestros del terror japonés, dirige esta historia ambientada en un teatro maldito donde un grupo de jóvenes actores empieza a morir en circunstancias extrañas. Con su mezcla de horror sobrenatural y crítica a la ambición artística, es tan excesiva como visualmente potente y perturbadora.

Liverleaf]]

Basada en el manga homónimo, Liverleaf sigue a una adolescente víctima de acoso escolar que desata una brutal venganza en medio de un paisaje nevado. Su tono gélido y su violencia cruda la convierten en una de las propuestas más impactantes del terror japonés reciente.

Ya sea con fantasmas, asesinos o zombis, el terror japonés de Prime Video promete un Halloween para no dormir, así que os recomendamos no verlas todas en un mismo fin de semana si no queréis empezar el lunes con pesadillas.