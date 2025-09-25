La terrorífica 'Weapons' tendrá precuela centrada en su mejor personaje, como confirma su director: "Es real"

Cuando este mismo agosto fuimos al cine a ver Weapons, nada más apagarse las luces fuimos conscientes de que no estábamos ante la enésima película de terror, y de hecho es ya considerada por todos los que le dieron una oportunidad como una de las sleepers del año, esto es, películas que sin hacer mucho ruido resultan ser sobresalientes una vez descubiertas.

Un éxito que no ha pasado desapercibido para Warner Bros., distribuidora internacional del film, ni para New Line Cinema, Subconscious o Vertigo Entertaiment, productoras, que ven con buenos ojos que la historia continúe.

Una historia de origen

O que mire hacia atrás, porque eso es exactamente lo que nos deparará lo que ya sabemos será una precuela centrada en la tía Gladys, el personaje interpretado por Amy Madigan que se convirtió en la auténtica revelación de la película.

Ha sido el propio director Zach Cregger quien lo ha confirmado en una entrevista con Fangoria: "Es real y he estado hablando con Warner Bros. sobre ello. Hay una historia y estoy muy emocionado. No es ninguna tontería".

Weapons contaba la perturbadora desaparición simultánea de 17 niños de primaria a las 2:17 de la madrugada, un hecho inexplicable que sumía a una comunidad en el miedo y la paranoia. Entre sus figuras más inquietantes destacaba la tía Gladys, experta en ocultismo, que rápidamente se ganó un lugar de culto entre los espectadores gracias a su presencia magnética y siniestra.

La propia Madigan, preguntada por un posible regreso, se mostró abierta aunque prudente: "Me encantó trabajar con Zach y adoro a Gladys. Lo demás son conversaciones de las que no formo parte, pero claro que la quiero".

Lo curioso es que Cregger llevaba tiempo barajando la idea antes incluso de que Weapons arrasara en taquilla, recaudando más de 260 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de menos de 40. "Estaba preparado. Tenía la idea en el bolsillo antes de que la película saliera", confesó el cineasta, que ya se había ganado un nombre en el género con Barbarian y que pretende repetir fortuna con la nueva cinta de Resident Evil.