'The Paper' resuelve el misterio: ¿qué fue de los personajes de 'The Office' tras el cierre de Dunder Mifflin?

The Paper, la serie que tiene lugar en el mismo universo de The Office, ya ha comenzado su andadura al menos en Estados Unidos, y además lo ha hecho con muy buen pie y habiendo sido renovada oficialmente por una segunda temporada, aunque en el mundo en el que vivimos eso tampoco es decir demasiado; que se lo pregunten si no a Dexter: Pecado original.

Creada por Greg Daniels, el también responsable de la versión americana de The Office o de otras como Parks & Recreation, ya sabíamos que íbamos a volver a disfrutar de Oscar, el contable, que decidió aceptar un puesto en este periódico en horas bajas, pero desconocíamos qué había sido tanto de Dunder Mifflin como de quienes trabajaban en la empresa papelera.

Scranton es el pasado

A las primeras de cambio, en el episodio inaugural de la nueva serie, se ha desvelado esto mismo, aunque no de todo el equipo. Pero Bob Vance, de Frigoríficos Vance, nos ha puesto al día sobre alguno de los antiguos compañeros de trabajo de su esposa, y sobre la propia Phyllis.

La escena inicial muestra al equipo de documentalistas regresando al parque empresarial de Scranton, donde hace veinte años comenzaron a rodar The Office. Allí descubren que Dunder Mifflin ya no ocupa su icónica oficina: en su lugar funciona One and Done Laser, un negocio de depilación láser. Sin embargo, Frigoríficos Vance sigue en pie, y Bob Vance (Robert R. Shafer) aprovecha para explicar qué ocurrió.

La vida sigue

"Dunder Mifflin… hace tiempo que se fueron", comenta, para acto seguido explicar que Phyllis sigue en contacto con Stanley y que ambos disfrutan sacando a pasear a sus perros juntos de vez en cuando, pero poco más queda de aquella época. Según la Cámara de Comercio local, la compañía fue adquirida en 2019 por Enervate, con sede en Toledo (Ohio). A Bob le ofrecieron mudarse allí junto a Phyllis, pero lo rechazó con sorna: "¿Dejar Scranton por Toledo? Qué risa".

Por si quedaban dudas, Greg Daniels también ha aclarado que Dunder Mifflin no ha desaparecido, sino que forma parte de Enervate. La sucursal de Scranton se cerró, o quizá se trasladó, pero la empresa sigue existiendo dentro de la nueva matriz. Con una segunda temporada en principio asegurada, no se descarta que más rostros conocidos vuelvan a cruzarse en este nuevo proyecto.