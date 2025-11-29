El thriller español que está sorprendiendo en Movistar Plus+ (y ya está disponible con un precio irresistible)

A veces los secretos no se esconden en una caja fuerte, sino en un contrato. Celeste, la serie original de Movistar Plus+, combina el suspense de un thriller con la ironía de una comedia negra para hablar de poder, dinero y fama. Una propuesta diferente y atrevida que puedes descubrirpor solo 1 euro este Black Friday.

Una inspectora, una estrella del pop y un fraude millonario

La historia comienza cuando Sara Santano (interpretada por Carmen Machi), una veterana inspectora de Hacienda a punto de jubilarse, recibe un último caso: investigar a una cantante de éxito con una imagen tan pulida como enigmática, sospechosa de ocultar un fraude fiscal de millones.

A partir de ahí, la serie construye un juego de espejos entre dos mujeres muy distintas, unidas por la ambición y la necesidad de redención. Con una trama que va desvelando secretos a medida que avanza, Celeste mezcla el drama institucional con momentos de humor ácido y crítica social.

Lejos de sus papeles más cómicos, Carmen Machi sorprende con una interpretación contenida y muy humana, dando vida a una mujer cansada de seguir las reglas pero incapaz de rendirse. A su lado, Andrea Bayardo (encarnando a Celeste) aporta una presencia magnética que equilibra fragilidad y determinación, logrando que la relación entre ambas sostenga buena parte de la tensión de la serie.

El éxito de Celeste no se ha limitado al público: la serie ha sido Premio Feroz 2025 a la Mejor Serie de Comedia, concedido por la Asociación de Informadores Cinematográficos.

También ha recibido el Premio ALMA 2025 al Mejor Guion de Serie de Comedia, otorgado por el Sindicato de Guionistas de España.

En el panorama internacional, obtuvo el Premio Italian Global Series Festival 2025 a la Mejor Serie de Comedia y a la Mejor Actriz de Comedia para Carmen Machi. A todo ello se suma el Premio Ondas 2025 a la Mejor Serie de Comedia, consolidando a Celeste como una de las ficciones españolas más destacadas del año.

Por qué no te la puedes perder

Más que un thriller, es un retrato irónico de la España actual, donde el dinero, los medios y la imagen pública lo determinan todo. Su equilibrio entre humor, misterio y crítica social la convierte en una de las producciones más originales de Movistar Plus+.

