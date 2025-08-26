'Tiburón', el terror de Steven Spielberg, vuelve al cine esta semana por su 50º. aniversario

Mi, Fa... Mi, Fa... Dos notas, eso es todo lo que le hizo falta a John Williams para que el escualo al que dio vida Steven Spielberg en 1975 resultara todavía más amenazador y peligroso, una sintonía que hoy, 50 años más tarde, sigue atormentándonos.

Pero nosotros, erre que erre, y siempre que nos acordamos bien que volvemos a ver una cinta basada en Jaws, la novela de Peter Benchley de 1974 que aquí tradujimos, como la película, como Tiburón, en lugar de Mandíbulas o algo por el estilo.

Sea como fuere, Tiburón es un clásico atemporal, estatus que consiguió prácticamente a la par que su estreno, por lo que disfrutarla de nuevo, aunque estemos en pleno 2025, se antoja como un plan a tener en cuenta, y podremos llevarlo a cabo como más nos gusta: a pantalla grande.

Reestreno inminente

Con motivo de su 50º aniversario, Universal ha preparado un reestreno muy especial del título que marcó un antes y un después en el cine de aventuras y terror. Tiburón se estrena de nuevo esta misma semana, el viernes 29 de agosto, y podrá verse en prácticamente todos los cines del país.

Las distribuidoras han confirmado que habrá pases en castellano y en versión original subtitulada, e incluso algunas salas ofrecerán funciones en 4D, con butacas en movimiento y efectos que prometen intensificar todavía más la experiencia de enfrentarse al gran tiburón blanco.

En su simpleza reside su belleza

La historia sigue resultando tan efectiva como el primer día: en la localidad costera de Amity Island, un gigantesco tiburón blanco comienza a atacar a los bañistas, obligando al jefe de policía Martin Brody (Roy Scheider), al oceanógrafo Matt Hooper (Richard Dreyfuss) y al veterano cazador Quint (Robert Shaw) a embarcarse en una misión desesperada para dar caza al animal. Una trama sencilla pero que, narrada bajo la tutela de Spielberg, consigue que la tensión se palpe a cada plano.

Por el momento, están confirmados pases para al menos una semana, aunque por lo que sabemos no se descarta ampliar las fechas si la respuesta del público es positiva, y por ahora todo apunta a que así será, aunque por si acaso nosotros no hemos arriesgado y ya tenemos nuestra entrada para este mismo viernes.