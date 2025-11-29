Por tiempo limitado: la película que no podrás olvidar, disponible ahora en Movistar Plus+

A veces las mejores historias no necesitan giros imposibles ni finales estridentes. Vivir el momento apuesta por la emoción más pura, esa que nace de lo cotidiano y de las decisiones que marcan una vida. Disponible en Movistar Plus+, puedes descubrirla por solo 1 € gracias a la oferta especial de Black Friday.

Con una narrativa tan sencilla como honesta, la película recuerda que el amor no siempre llega en el momento perfecto, pero sí cuando más lo necesitamos. Es de esas historias que te dejan pensando mucho después de que terminen los créditos.

Una historia de amor a través del tiempo

Dirigida por John Crowley, la película sigue la historia de Almut (interpretada por Florence Pugh) y Tobias (Andrew Garfield), dos personas que se conocen por accidente y acaban compartiendo una vida llena de amor, cambios y segundas oportunidades.

Con una puesta en escena sencilla y sincera, la cinta habla de cómo el tiempo cambia a las personas y de lo difícil que es mantener el rumbo cuando todo alrededor se mueve.

La conexión entre ambos actores sostiene toda la película. Andrew Garfield aporta una sensibilidad que se nota incluso en los silencios, mientras Florence Pugh da al personaje una mezcla de fuerza y fragilidad que la hace completamente creíble. Bajo la dirección de John Crowley, la historia se convierte en un retrato honesto sobre el amor, el paso del tiempo y cómo aprender a seguir adelante.

Vivir el momento es una película sobre lo que realmente importa: los gestos pequeños, los instantes que definen una vida y el valor de mirar hacia adelante. Un drama romántico elegante y emocional que recuerda que, a veces, lo extraordinario se esconde en lo más simple.

La película se rodó entre Londres y Dublín, con un calendario especialmente ajustado para adaptarse a los compromisos de Florence Pugh y Andrew Garfield, que venían de proyectos tan diferentes como Oppenheimer y Tick, Tick... Boom!.

Durante la promoción, ambos reconocieron que fue uno de los rodajes más intensos y personales de sus carreras. Crowley, además, insistió en grabar muchas escenas en orden cronológico para que los actores experimentaran de forma real el paso del tiempo que vive la pareja en pantalla.

