Si tienes un Apple Watch, The Outsiders es la mejor app que puedes descargar si te gusta entrenar

Llevo usando el Apple Watch desde hace más de ocho años y, en todo este tiempo, se ha convertido en mi compañero inseparable a la hora de entrenar. Durante este largo periodo he probado infinidad de aplicaciones, así que tengo bastante experiencia en detectar cuáles merecen realmente la pena. Y una de ellas es The Outsiders.

The Outsiders es una aplicación pensada para quienes entrenan con más conciencia; sus desarrolladores la han diseñado para atletas. Ofrece datos muy detallados, como el nivel de preparación diario según la información recogida durante la noche, los datos del sueño o un calendario con las diferentes intensidades de tus entrenamientos.

Hace poco se lanzó la versión para iPhone y, desde entonces, es la app que consulto cada mañana para comprobar si mis sensaciones coinciden con los datos que muestra. Pero eso ya no será necesario desde el iPhone, porque ahora también está disponible en el Apple Watch, completando así su lanzamiento definitivo.

The Outsiders aterriza en el Apple Watch

Desde Gentler Stories, los desarrolladores detrás de The Outsiders y Gentler Streak, han lanzado la nueva aplicación para el Apple Watch, asegurando que este lanzamiento marca el siguiente paso en su desarrollo. Según explicó Katarina Lotrič, cofundadora y directora ejecutiva, el producto ya se siente lo suficientemente maduro como para situarse al nivel de otras aplicaciones de fitness.

La nueva app de The Outsiders para Apple Watch se centra en la función Training Readiness, que llega acompañada de una cuidada animación. Esta herramienta interpreta la recuperación y la carga de entrenamiento reciente para mostrar cuán preparado estás para entrenar. Así, los deportistas pueden conocer su estado diario y decidir su siguiente paso con criterio.

Además de Training Readiness, la aplicación muestra métricas avanzadas como la carga de entrenamiento semanal (TLR), la frecuencia cardíaca media durante el sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV), la temperatura corporal, la tasa respiratoria, el nivel de oxígeno en sangre y el registro de las últimas noches de sueño. Incluso podría llegar una complicación para el reloj en futuras actualizaciones.

Los desarrolladores aseguran que The Outsiders seguirá evolucionando con un objetivo claro: ofrecer una herramienta que simplifique las decisiones de entrenamiento, haciéndolas más inteligentes y conscientes. Antes de que acabe el año llegará la localización a nueve idiomas, integración con Garmin y otras mejoras. Y un consejo: para que funcione correctamente, lleva tu Apple Watch durante la noche y registra tus entrenamientos.