Si tienes uno de estos 4 Samsung Galaxy, tenemos malas noticias para ti: ya no recibirán más actualizaciones

Samsung ya ha comenzado a liberar la actualización de seguridad de Android de octubre de 2025 en un total de 8 terminales de las series Galaxy S y Galaxy Z, algo que provoca que otros smartphones de la marca más antiguos dejen de recibir nuevos parches de seguridad.

Una buena prueba de ello es que el gigante surcoreano acaba de confirmar que otros 4 Samsung Galaxy se van a quedar sin actualizaciones de seguridad a partir de este mes, ya que todos ellos tienen 4 años de antigüedad y han llegado al final de su vida útil.

Los Samsung Galaxy A03, Galaxy A52, Galaxy F42 5G y Galaxy M32 5G se quedan sin actualizaciones de seguridad

Como podemos leer en el medio especializado SamMobile, Samsung ha actualizado su página web de soporte retirando de la misma 4 dispositivos de las familias Galaxy A, Galaxy F y Galaxy M, en concreto los Samsung Galaxy A03, Galaxy A52, Galaxy F42 5G y Galaxy M32 5G.

Estos 4 smartphones de la serie Samsung Galaxydejaron de recibir actualizaciones de sistema operativo hace mucho tiempo, pero todavía les seguían llegando parches de seguridad, algo que ahora ya no sucederá.

Por lo tanto, los Samsung Galaxy A03, Galaxy A52, Galaxy F42 5G y Galaxy M32 5G ya no recibirán más actualizaciones de seguridad debido a que han llegado al final de su ciclo de soporte. Estos 4 terminales llegaron al mercado entre agosto de 2021 y septiembre de 2021 y Samsung prometió que recibirían parches de seguridad durante 4 años, algo que ha cumplido, ya que se han seguido actualizando hasta septiembre de 2025.

Si tienes uno de estos cuatro Samsung Galaxy, todavía lo usas y quieres seguir recibiendo actualizaciones de seguridad, tienes dos opciones: o bien le instalas una ROM personalizada que se actualice con los parches de seguridad más recientes de una manera no oficial o bien optas por comprar un móvil más actual de la marca como el Samsung Galaxy A56 5G que te ofrece 6 años de actualizaciones de software y 7 años de parches de seguridad.