Tik Tok cambia de dueño: un consorcio de inversores liderado por Oracle tendrá el 80% de la compañía en EE.UU

Si hay una aplicación que ha tenido la espada de Damocles sobre su cabeza en Estados Unidos, sin duda esa ha sido TikTok. La red social nacida en China e ideada para crear, editar y compartir vídeos cortos ha tenido que superar episodios complejos en uno de los mercados más grandes a nivel global, e incluso ha visto como de forma temporal en enero de este año la aplicación dejaba de operar.

El presidente estadounidense Donald Trump alegaba riesgos a la seguridad nacional como causa principal de su idea de cese de actividad de TikTok, si bien ha ido concediendo hasta tres prórrogas a lo largo del año para que ByteDance, dueña de la aplicación, encontrase comprador para la misma y así dar luz verde a su continuidad en EE.UU.

Oracle y Silver Lake toman el control de TikTok en EE. UU.

Y es ahí donde ha surgido un consorcio liderado por Oracle, con Larry Ellison a la cabeza, Silver Lake y Andreessen Horowitz, que está preparado para asumir el control de la participación mayoritaria del gigante de las redes sociales TikTok en Estados Unidos. Según recoge Reuters haciéndose eco de informes del diario The Wall Street Journal, esta operación dotaría a las empresas estadounidenses de un ochenta por ciento de la propiedad de la aplicación en el mercado norteamericano.

Se trata de un movimiento estratégico y capital en la compleja relación tecnológica entre Washington y Pekín. La noticia, que ha trascendido, apunta a una reestructuración fundamental en la gestión de una de las plataformas digitales más usadas.

De igual modo, esta maniobra se enmarca dentro de un acuerdo marco entre potencias alcanzado entre Estados Unidos y China. Este pacto busca establecer un nuevo rumbo para TikTok en el territorio estadounidense, después de meses de incertidumbre y tensiones regulatorias. Se prevé que este acuerdo sea un punto clave en las discusiones de alto nivel, lo que subraya la importancia geopolítica de la tecnología y la información en la esfera internacional.

Por otra parte, la consecución de este acuerdo marco implica la necesidad de una comunicación directa entre los líderes de ambas naciones. El presidente estadounidense y su homólogo chino, Xi Jinping tienen previsto abordar esta y otras cuestiones de manera inminente. Este diálogo es fundamental para consolidar la estabilidad regulatoria y garantizar la viabilidad a largo plazo de TikTok bajo la nueva estructura de propiedad en Estados Unidos.

El consorcio formado por Oracle y Silver Lake controlará, según los detalles que se han conocido, una participación del ochenta por ciento en las operaciones de TikTok dentro de Estados Unidos, según apuntan desde la agencia Reuters. Esta cifra otorga un poder de decisión más que reseñable a las compañías occidentales, marcando un antes y un después en la configuración de la propiedad de la popular aplicación de vídeos cortos en suelo americano.

La llamada que tendrá lugar entre ambos mandatarios es un paso crucial para la implementación de la nueva estructura de propiedad y para ofrecer certidumbre operativa a TikTok en Estados Unidos, una región clave para su base de usuarios y su expansión.