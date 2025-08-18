Operadoras
O2 tira la casa por la ventana: regala más gigas a todos sus clientes, lanza nueva tarifa y añade todo el fútbol de Segunda División gratis
La operadora de Telefónica acaba de anunciar una mejora masiva de sus tarifas que no solo añade más gigas por el mismo precio, sino que también incluye una grata sorpresa para los amantes del fútbol, y todo ello sin que sus clientes actuales tengan que hacer nada
O2 ha anunciado una importante mejora de su oferta comercial que entrará en vigor a partir del próximo 18 de agosto, con un aumento generalizado de los gigas en sus tarifas de fibra y móvil, solo móvil y líneas adicionales1. Además, la compañía ha presentado una nueva tarifa convergente y ha añadido, sin coste adicional, todo el fútbol de LaLiga Hypermotion (Segunda División) a sus planes con televisión.
La gran noticia para los usuarios de la operadora es que, como ya es costumbre en O2, estas mejoras se aplicarán de forma automática y sin coste adicional tanto a los clientes actuales como a las nuevas altas, reforzando su filosofía de cuidar a su base de clientes.
Más gigas en todas las tarifas por el mismo precio
Las mejoras en la capacidad de datos son sustanciales y afectan a prácticamente todo el porfolio de la compañía. En las tarifas de solo móvil, los cambios son especialmente generosos:
La tarifa de 7 € pasa de 20 GB a 50 GB (+30 GB).
La tarifa de 10 € pasa de 40 GB a 100 GB (+60 GB).
La tarifa de 15 € pasa de 50 GB a 150 GB (+100 GB).
La tarifa de 20 € pasa de 250 GB a 300 GB (+50 GB).
Las líneas móviles adicionales también reciben un notable aumento de datos:
La línea de 5 € pasa de 30 GB a 40 GB (+10 GB).
La línea de 10 € pasa de 80 GB a 150 GB (+70 GB).
La línea de 15 € pasa de 150 GB a 300 GB (+150 GB).
En cuanto a las tarifas convergentes de fibra y móvil, la tarifa de 35 € con Fibra de 600 Mb pasa a incluir 60 GB en la línea móvil, 10 GB más que antes.
Nueva tarifa convergente y todo el fútbol de Segunda División, gratis
Además de la mejora de datos, O2 ha lanzado una nueva tarifa convergente por 35 € que incluye Fibra de 600 Mb y dos líneas móviles (una con 10 GB y otra con 40 GB), una opción muy flexible para hogares con más de una línea.
La otra gran sorpresa es para los aficionados al fútbol. A partir del 15 de agosto, todas las tarifas de O2 que incluyen el paquete de televisión (OTT Movistar Plus+) añadirán LaLiga Hypermotion (Segunda División) al completo y sin ningún coste adicional, una mejora que se suma a las ya realizadas a lo largo del año por la operadora para reforzar su oferta de contenidos y conectividad.
