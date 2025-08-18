O2 tira la casa por la ventana: regala más gigas a todos sus clientes, lanza nueva tarifa y añade todo el fútbol de Segunda División gratis

O2 ha anunciado una importante mejora de su oferta comercial que entrará en vigor a partir del próximo 18 de agosto, con un aumento generalizado de los gigas en sus tarifas de fibra y móvil, solo móvil y líneas adicionales1. Además, la compañía ha presentado una nueva tarifa convergente y ha añadido, sin coste adicional, todo el fútbol de LaLiga Hypermotion (Segunda División) a sus planes con televisión.

La gran noticia para los usuarios de la operadora es que, como ya es costumbre en O2, estas mejoras se aplicarán de forma automática y sin coste adicional tanto a los clientes actuales como a las nuevas altas, reforzando su filosofía de cuidar a su base de clientes.

Más gigas en todas las tarifas por el mismo precio

Las mejoras en la capacidad de datos son sustanciales y afectan a prácticamente todo el porfolio de la compañía. En las tarifas de solo móvil, los cambios son especialmente generosos:

La tarifa de 7 € pasa de 20 GB a 50 GB (+30 GB).

La tarifa de 10 € pasa de 40 GB a 100 GB (+60 GB).

La tarifa de 15 € pasa de 50 GB a 150 GB (+100 GB).

La tarifa de 20 € pasa de 250 GB a 300 GB (+50 GB).

Las líneas móviles adicionales también reciben un notable aumento de datos:

La línea de 5 € pasa de 30 GB a 40 GB (+10 GB).

La línea de 10 € pasa de 80 GB a 150 GB (+70 GB).

La línea de 15 € pasa de 150 GB a 300 GB (+150 GB).

En cuanto a las tarifas convergentes de fibra y móvil, la tarifa de 35 € con Fibra de 600 Mb pasa a incluir 60 GB en la línea móvil, 10 GB más que antes.

Nueva tarifa convergente y todo el fútbol de Segunda División, gratis

Además de la mejora de datos, O2 ha lanzado una nueva tarifa convergente por 35 € que incluye Fibra de 600 Mb y dos líneas móviles (una con 10 GB y otra con 40 GB), una opción muy flexible para hogares con más de una línea.

La otra gran sorpresa es para los aficionados al fútbol. A partir del 15 de agosto, todas las tarifas de O2 que incluyen el paquete de televisión (OTT Movistar Plus+) añadirán LaLiga Hypermotion (Segunda División) al completo y sin ningún coste adicional, una mejora que se suma a las ya realizadas a lo largo del año por la operadora para reforzar su oferta de contenidos y conectividad.