Tráiler final de 'Wicked: For Good", la conclusión del musical con nuevas canciones

En noviembre de 2024 llegaba a los cines Wicked, la primera parte de la adaptación del célebre musical de Broadway basado en la novela de Gregory Maguire. Bajo la dirección de Jon M. Chu, la película se convirtió en una de las cintas más vistas de su temporada, incluso fuera del terreno de los musicales, logrando diez nominaciones a los Oscar, incluidas Mejor Película y Mejor Actriz, y alzándose finalmente con dos estatuillas, además de superar los 750 millones de dólares en taquilla mundial.

Ahora, cuando apenas faltan días para que se estrene su esperada secuela, Universal Pictures ha liberado el tráiler final de Wicked: For Good, que pondrá punto y final a esta épica y rítmica historia con nuevas canciones y un desenlace cargado de emoción.

Elphaba, Glinda y Dorothy

La cinta vuelve a estar dirigida por Jon M. Chu, con guion de Winnie Holzman y Dana Fox, y cuenta en su reparto con Cynthia Erivo como Elphaba y Ariana Grande como Glinda, acompañadas por Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Marissa Bode, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum, entre otros. La producción corre a cargo de Marc Platt y David Stone, con Stephen Schwartz como productor ejecutivo, además de firmar de nuevo la banda sonora junto a John Powell.

Elphaba, demonizada ya como la Bruja Malvada del Oeste, vive en el exilio liderando la resistencia contra la tiranía del Mago de Oz. Su objetivo es liberar a los animales silenciados y revelar la verdad que el régimen pretende ocultar. Mientras tanto, Glinda se ha convertido en la imagen pública de la bondad en la Ciudad Esmeralda, disfrutando de privilegios y fama bajo la tutela de Madame Morrible. Sin embargo, la separación de Elphaba sigue pesando en ella, incluso cuando se prepara para casarse con el príncipe Fiyero.

El tráiler final anticipa la tensión creciente entre ambas protagonistas, que deberán afrontar decisiones que marcarán el futuro de Oz y de su propia relación. La llegada inesperada de una joven procedente de Kansas precipitará los acontecimientos y pondrá en peligro a Nessarose, la hermana de Elphaba, y a Boq, transformando sus destinos para siempre como comprobaremos por nosotros mismos a partir del 21 de noviembre de 2025, cuando llegue a las salas de cine de todo el mundo.