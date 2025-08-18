Tres años después, John Cena regresa a HBO Max con 'El Pacificador' y promete liarla en la temporada 2

No se puede decir que HBO Max no arriesgue: esta semana, la plataforma nos trae un menú de lo más variopinto. El regreso estrella es el de John Cena con El Pacificador, el primer spin-off televisivo que salió de una película de DC. Como curiosidad, la idea le vino a James Gunn en 2021, justo después de acabar de rodar El Escuadrón Suicida. La cosa se pone todavía más rara con Mujeres con hombreras, una animación stop-motion made in Adult Swim que convierte un Quito ochentero en un festival surrealista y kitsch. Y para quienes prefieran el melodrama de toda la vida, ahí está La herencia, el éxito portugués que aterriza en España con su ración de secretos familiares y traiciones de sobremesa.

Las novedades de HBO Max de esta semana (del 18 al 24 de agosto)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes de las que consideramos más interesantes, te dejamos un resumen de las 5 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de HBO Max:

Mujeres con hombreras - lunes 18 de agosto

- lunes 18 de agosto La furia - miércoles 20 de agosto

- miércoles 20 de agosto Aftersun - jueves 21 de agosto

- jueves 21 de agosto El Pacificador (Temporada 2) - viernes 22 de agosto

- viernes 22 de agosto La herencia - viernes 22 de agosto

Mujeres con hombreras

Ambientada en un Quito ficticio de los años 80, esta serie de animación en stop-motion sigue a Marioneta, una ambiciosa y adinerada española que llega a Ecuador con un plan: revolucionar el negocio de las cuyes (cobayas), criándolas como mascotas en vez de como comida. Sin embargo, su tinglado se complica cuando aparece un misterioso acosador y un variopinto grupo de mujeres locales que navegan por enredos románticos, conflictos familiares y rivalidades absurdas. Todo ello, envuelto en un entorno caótico donde la realidad se tiñe de melodrama y absurdismo.

La serie consta de 8 capítulos, con una duración aproximada de 15 minutos cada uno. Los dos primeros están disponibles en HBO Max desde hoy mismo, lunes 18 de agosto, y después se estrenará uno nuevo cada semana.

El Pacificador (Temporada 2)

Sigue las aventuras de Christopher Smith (John Cena), un justiciero que asegura estar dispuesto a lograr la paz a cualquier precio, aunque eso implique violencia desmedida, hipocresía y un sentido del humor tan torpe como corrosivo. Tras los acontecimientos de la película El Escuadrón Suicida (2021), nuestro protagonista acaba bajo las órdenes de una unidad secreta del gobierno que debe enfrentarse a conspiraciones, a amenazas inusuales y a sus propios fantasmas del pasado. ¿Su compañía? Un equipo de agentes tan disfuncional como entrañable (Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee y Robert Patrick).

En la segunda temporada, El Pacificador intenta rehacer su vida tras los traumas, traiciones y revelaciones de la primera entrega, ahora inmerso en el renovado Universo DC donde enfrenta amenazas que trascienden dimensiones y ponen a prueba su lealtad con el equipo. Sin embargo, pronto se ve atrapado en una nueva misión que explora dilemas éticos profundos, visiones persistentes de su pasado y batallas que cuestionan su visión distorsionada de la paz, introduciendo conflictos con figuras como Rick Flag Sr. y equilibrando la violencia más descabellada con momentos inesperadamente emotivos y un humor que roza lo absurdo.

Esta temporada consta de 8 capítulos, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. El primero estará disponible en HBO Max a partir del viernes 22 de agosto, y después se estrenará uno nuevo cada semana.

La herencia

Cuenta la historia de Sofia Martins (Patrícia Tavares), una mujer marcada por la injusticia y la ausencia que, tras cruzarse con un hombre, descubre que podría ser la heredera de una fortuna familiar... porque es su hija. Pero el patriarca muere antes de poder revelar la verdad, y Sofia hereda más que dinero: recibe una vida nueva, rodeada de recelos, ambiciones ocultas y enemigos que dudan de su legitimidad. Mientras lucha por mantener lo que le pertenece, encuentra aliados, amores complicados y, sobre todo, una fuerza interior que la impulsa a enfrentarse al destino.

La telenovela consta de 200 capítulos, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno. Estará disponible en HBO Max a partir del viernes 22 de agosto.