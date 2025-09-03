Twitch no deja de perder usuarios: agosto fue su peor mes desde marzo de 2020

La irrupción en el año 2020 de Twitch fue algo que cogió por sorpresa a varias generaciones. Se sabía que existía una plataforma de retransmisiones en la que creadores de contenido jugaban a videojuegos y comentaban temas con sus comunidades, pero sus audiencias eran comedidas. Por mucho que Amazon estuviera detrás y hubiera hecho en ella una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares en 2014, su expansión era limitada.

Desde entonces y con el crecimiento en popularidad de varios de sus mayores referentes como Ibai Llanos, su despegue hizo tambalearse la industria audiovisual y el modo en que se comunica y se llega a la audiencia. Para mantener esa cercanía, incluso se plantea el salto al formato vertical en sus emisiones

Invitados estrella a las retransmisiones y organización de eventos que rompen registros de audiencias un año tras otro como La Velada del propio Ibai, que en su quinta edición el pasado mes de julio llegó a tener picos de más de 9 millones de espectadores parecían reforzar su posición, aunque los datos globales dicen todo lo contrario: el pasado mes de agosto marcó mínimos de audiencia en Twitch.

Pesimismo con los datos de agosto

Así se desprende de los datos que algunas de las páginas especializadas en análisis de métricas de retransmisiones como Streams Charts han sacado a la luz una vez terminado agosto. Según los números recopilados, Twitch registró 1.410 millones de horas de visualización, lo que significa una reducción del 9% sobre el mes de julio.

El promedio de espectadores también cayó, por debajo de los 2 millones, lo que supone una reducción del 8% sobre el mes de julio. Para acabar con los datos en descenso, la audiencia máxima se hundió un 73%, si bien esta cifra es más lógica habida cuenta de la celebración de La Velada V justo el mes previo y por los datos que ésta obtuvo.

Datos de audiencia de agosto en Twitch reportados por Streams Charts StreamsCharts en 'X'

Esos números y el análisis realizado desde Streams Charts arrojan una conclusión: agosto fue el peor mes en cuanto a audiencia se refiere para Twitch desde marzo del año 2020. Entre las causas de este descenso puede estar una de las batallas que está manteniendo la compañía que lidera Dan Clancy contra los espectadores-bot que poblaban la plataforma. En el mes de julio Twitch anunció que trataría de pulir su sistema para identificar bots de visualizaciones, a fin de limitar las audiencias falsas y las interacciones artificiales.

Pese al análisis pormenorizado de los datos de agosto, la plataforma de streaming a través de su director ejecutivo, Dan Clancy, apuntó al medio especializado Dexerto que esos datos pueden no ajustarse a la realidad: “Hemos visto cierta desinformación circulando, y gran parte de ella incluye datos extraídos de fuentes externas. Esas cifras son incorrectas y no provienen de Twitch”.

La batalla por los espectadores en las diferentes plataformas de contenido en streaming está servida, si bien entidades como Twitch tienen frentes que atajar como el de los bots de visualizaciones o la competencia como Kick.

Eventos con picos de audiencia tan destacados como el de Ibai Llanos con La Velada del Año no parecen un argumento suficiente, si hacemos caso a las últimas cifras, para sostener la posición de relevancia en el sector que ha mantenido Twitch durante los últimos cinco años.