La última beta de iOS 26.1 filtra la llegada de más servicios de IA de terceros al iPhone

Apple ha lanzado recientemente la tercera beta de iOS 26.1, con cambios como un nuevo icono para la app TV y pequeños retoques en Liquid Glass. Sin embargo, también se han añadido detalles que no se ven, que están en su código, pero que resultan muy interesantes. Tal y como se ha podido saber, Apple está preparando el sistema para la integración de más servicios de IA de terceros.

La compañía hizo oficial la integración de Siri con ChatGPT en iOS 18.2, una versión que se lanzó en diciembre del año pasado. Desde entonces, no hemos visto otras integraciones de servicios como Gemini o Claude, que siempre han sido las dos opciones que más han sonado. Un cambio clave en el código de iOS augura más interacciones en el futuro.

De “Informar de un problema relacionado con ChatGPT” a “Informar de un problema relacionado con un tercero”

Puede parecer un cambio menor al no estar visible, pero este tipo de modificaciones son tan importantes como las que se pueden ver. De hecho, gracias a ellas descubrimos productos como los AirPods Pro 3 o funciones como la puntuación de calidad del sueño del Apple Watch, que llegó en la versión final de watchOS 26.

El cambio consiste en que, en el código de iOS 26.1, se ha sustituido una mención específica a ChatGPT por una más general: de “Informar de un problema relacionado con ChatGPT” a “Informar de un problema relacionado con un tercero”. Esto significa que podrían llegar otros servicios de terceros al iPhone, además de ChatGPT.

La integración de otros servicios de inteligencia artificial es algo que tarde o temprano tiene que acabar llegando. De hecho, Craig Federighi, jefe de software de la compañía, ya avisó de que Google Gemini era uno de los servicios potenciales que podrían incorporarse a iOS, y la compañía de la gran G estaría trabajando en una versión especial para poder ejecutarse en los servidores de Apple.

Por el momento, solo se trata de un cambio en el código, pero puede que Apple esté preparando iOS para la futura llegada de otros servicios de IA al iPhone. iOS 26.1 se lanzaría de forma oficial a finales de octubre o principios de noviembre, por lo que sería un buen momento para anunciar nuevas integraciones si finalmente acaban ocurriendo.