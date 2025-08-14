El último dardo de Elon Musk a OpenAI es un halago a Google: "Son los que tienen más probabilidades de liderar la IA (por ahora)"

Quien no domine mucho acerca de las cuestiones técnicas que mueven la inteligencia artificial siempre puede tratar de ver ese campo como si de una serie de televisión se tratara, en la que los protagonistas se enzarzan en disputas, acusaciones cruzadas y acciones para intentar desequilibrar a su enemigo.

Esta última semana la discusión la han protagonizado los responsables de dos de las más importantes compañías del sector: Elon Musk, fundador y propietario de xAI, que acaba de sufrir la salida de uno de sus cofundadores, y Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI.

Una enemistad que viene de lejos

Con un intercambio de publicaciones a través de la red social ‘X’, en las que el primero acusaba a Apple de actuar de forma sesgada en su listado de aplicaciones de inteligencia artificial para dejar fuera a Grok, su asistente de IA en el APP Store, y con Altman devolviendo la acusación precisamente por las acusaciones de manipulación que recibió la red social ‘X’ desde que el magnate canadiense de origen sudafricano se hiciera con ella, la trama ha ido avanzando.

Para ello, Elon Musk ha tratado de golpear la estima de OpenAI, señalando que pese al liderazgo que ostenta en la actualidad gracias a ChatGPT, hay una compañía que tiene un potencial mayor para liderar la evolución de la inteligencia artificial en los próximos años: Google.

Dicha afirmación por parte del director ejecutivo de SpaceX y Tesla llegó desde ‘X’, y en ella señalaba que las grandes compañías centradas en la inteligencia artificial seguirán dando pasos adelante en los próximos años, entre ellas xAI, la compañía de inteligencia artificial que el propio Musk cofundó en 2023.

Pero no quiso dejar pasar la oportunidad de dejar un recado a OpenAI y a Sam Altman, destacando que fuera de la industria centrada de manera exclusiva en inteligencia artificial hay un referente que puede dar el ‘sorpasso’.

Elon Musk se refería a Google, quien gracias a su capacidad a nivel de computación tiene el potencial de avanzar de manera amplia en el desarrollo de herramientas que se sirvan de inteligencia artificial, tal como expresó en su publicación:“Fuera de la IA del mundo real, Google tiene la mayor ventaja en computación (y datos) por ahora, por lo que actualmente tiene la mayor probabilidad de ser el líder”

Unas palabras de Elon Musk que no llegan por casualidad, precisamente la semana en que ha visto cómo su enfrentamiento con Sam Altman, con quien compartiera los primeros pasos de OpenAI, se recrudecía en el escenario que más le gusta al multimillonario y otrora amigo de Donald Trump: las redes sociales.