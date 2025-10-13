Uno de los analistas más importantes de Apple lo confirma: esta semana se lanzarán tres nuevos productos con el chip M5

Apple suele lanzar nuevos productos durante el mes de octubre, ya sea a través de notas de prensa o de eventos especiales. Todo parecía indicar que la firma de Cupertino iba a celebrar una Keynote en las próximas semanas, pero finalmente no será así. El analista Mark Gurman ha confirmado recientemente que esta misma semana se lanzarán tres nuevos productos, aunque mediante notas de prensa.

En la última entrega de su newsletter Power On, el analista ha reiterado que Apple presentará tres nuevos productos esta semana. Según Gurman, es muy probable que se trate del iPad Pro con chip M5 y de una nueva versión del Vision Pro con el mismo procesador. El tercero, sin embargo, no lo asegura con tanta rotundidad, aunque apuesta por el MacBook Pro M5.

Semana de lanzamientos por parte de Apple

Octubre suele ser uno de los meses elegidos por Apple para lanzar nuevos productos. Desde hace años, la compañía ha presentado los iPad y los Mac, pero también otros dispositivos como el Apple TV. No sabíamos cuándo se anunciarían los productos este año, pero parece plausible que sea esta semana por varias razones. En primer lugar, el vídeo filtrado por un youtuber ruso en el que realiza un unboxing del dispositivo e, incluso, algunas pruebas de rendimiento del nuevo procesador M5.

Por otro lado, la FCC filtró por error la existencia de los iPad Pro, los MacBook Pro y del Apple Vision Pro con procesador M5. Hay que tener en cuenta que las compañías deben registrar sus productos en la agencia regulatoria antes de cualquier lanzamiento en Estados Unidos y, sabiendo lo precavida que es Apple, probablemente lo haya hecho poco antes de un anuncio oficial. Esto ya nos alertó de que un posible lanzamiento era inminente.

También hay que tener en cuenta que podrían lanzarse otros productos, como una nueva versión del HomePod mini, una segunda generación del AirTag con mejoras en diseño y alcance, o una nueva versión del Apple TV 4K con Apple Intelligence. Este último podría destacar por las mejoras en sus apps nativas, como TV, con funciones de IA propias de Apple que podrían llegar muy pronto en iOS 26.1 o iOS 26.2.

Así que, si nada cambia, esta podría ser una semana muy movida para los fans de la marca. Apple no necesita un gran evento para captar toda la atención: basta con una simple nota de prensa o del lanzamiento de vídeos para revolucionar el panorama tecnológico. En cualquier caso, los próximos días prometen traer novedades muy jugosas desde Cupertino.