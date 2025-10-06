Si usas la app nativa de Notas de tu iPhone, este nuevo gesto que llegará en iOS 26.1 te encantará

Parece mentira, pero ni un mes ha pasado desde que llegó iOS 26… y Apple ya tiene lista una nueva actualización. La compañía acaba de lanzar iOS 26.0.1, una versión centrada en corregir errores importantes, y ya trabaja en iOS 26.1, que se encuentra en fase beta y podría publicarse a finales de octubre si todo va bien.

Esta será la segunda gran actualización de iOS 26, aunque no traerá cambios revolucionarios. Aun así, incluye detalles interesantes que pulen la experiencia diaria, como un nuevo gesto muy útil dentro de Notas o una forma más rápida de cambiar de canción en Apple Music.

El nuevo gesto de iOS 26.1 que hará más fácil escribir en Notas

La app Notas recibirá un pequeño gran cambio: un nuevo gesto que hace aparecer el menú completo de herramientas de edición con solo deslizar el dedo hacia la izquierda cuando tengas texto seleccionado.

Hasta ahora, ese menú aparecía de forma parcial y, si querías acceder a más opciones, tenías que tocar una pequeña flecha. Con este gesto, todo se muestra de golpe. Nada de buscar ni perder tiempo: eliges el texto, deslizas y listo. Más rápido, más intuitivo.

Más novedades que llegarán con iOS 26.1

Esta actualización también traerá un gesto nuevo en Apple Music. Ahora podrás pasar de canción deslizando a izquierda o derecha, tanto si el reproductor está abierto como si lo tienes minimizado en la parte inferior. Un cambio sencillo, pero que mejora la experiencia.

Apple aprovechará además para ampliar los idiomas compatibles con Apple Intelligence, su sistema de inteligencia artificial, y con la traducción en tiempo real de los AirPods. Aunque esta función ya soporta español, todavía no estará disponible en Europa por ahora.

Y hay más: nuevos detalles de diseño en apps como Calendario, que ahora mostrará los eventos con el color asignado a cada calendario, o el teclado de la app Teléfono, que adoptará el estilo Liquid Glass. Incluso han añadido una nueva animación de desbloqueo cuando tienes un álbum a pantalla completa en la pantalla de bloqueo.